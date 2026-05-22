Burkina Faso: Concertation régionale public/privé du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba - Les hommes d'affaires plaident pour un allègement fiscal

Le cadre de concertation régional public-privé du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba s'est tenu, le jeudi 21 mai 2026, à Fada N'Gourma. Une traditionnelle rencontre qui a permis aux opérateurs économiques de soumettre leurs préoccupations aux autorités administratives et de plaider, notamment, pour un allègement de la fiscalité.

Inaccessibilité aux crédits bancaires et aux financements des institutions de microfinance, insécurité, fiscalité jugée pesante, insuffisance d'infrastructures et de moyens logistiques... telles sont les préoccupations exprimées par les opérateurs économiques du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba, le jeudi 21 mai 2026, à Fada N'Gourma, lors de la traditionnelle concertation régionale public-privé tenue sur le thème : « Civisme économique et engagement patriotique : rôle du secteur privé dans le processus de refondation de l'État ».

Selon l'opératrice économique, Eveline Diari, qui a bien voulu porter la cause des femmes, nombre d'entre elles peinent à obtenir des crédits pour développer leurs activités à cause des garanties excessives exigées par les institutions financières. Elle a, ainsi, plaidé pour un assouplissement des conditions d'octroi de crédits par les banques et structures de microfinance, en vue de favoriser l'autonomisation économique des femmes. Même son de cloche chez l'homme d'affaires, Amos Djolgou. Il a indiqué que cette rencontre constitue une opportunité inédite pour les opérateurs économiques de faire remonter leurs préoccupations aux autorités compétentes.

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« Avec le contexte actuel, les activités économiques deviennent de plus en plus compliquées », a déclaré M. Djolgou. Pour permettre au monde des affaires de « se relever », il a estimé qu'il faut impérativement alléger la fiscalité et instituer un mécanisme d'accompagnement spécifique de l'Etat en faveur des opérateurs économiques des régions confrontées aux défis sécuritaires. Trois régions aux potentialités économiques énormes Vu les enjeux, le représentant du président de la délégation spéciale consulaire, Emmanuel Zoundi, a salué la tenue de cette rencontre.

« Au regard de la dynamique de transformation nationale engagée par les plus hautes autorités du pays, ces concertations interpellent l'ensemble des acteurs économiques, surtout que le secteur privé est appelé à jouer un rôle stratégique dans le processus de refondation de l'Etat », a-t-il soutenu. Pour Emmanuel Zoundi, ces concertations constituent un cadre privilégié de réflexion et de dialogue entre l'administration publique et les acteurs économiques. En outre, le représentant du président de la délégation spéciale consulaire a reconnu que les trois régions pèsent énormément dans « la balance ».

« Les régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa qui nous accueillent aujourd'hui, regorgent d'importantes potentialités économiques portées par des femmes et des hommes engagés dans la production, la transformation de nos matières premières et la création de richesses », a-t-il salué. Toutefois, a-t-il relevé, il convient de renforcer davantage la compétitivité, la résilience et l'efficacité des affaires économiques dans leurs différents secteurs d'activité.

A sa suite, le gouverneur de l'ancienne région de l'Est, Ram Joseph Kafando, a salué la résilience des acteurs économiques qui, malgré le contexte sécuritaire difficile, poursuivent leurs activités et contribuent aux efforts de développement local. Il a assuré que les préoccupations exprimées par les opérateurs économiques serviront de base de réflexion pour la poursuite des réformes en faveur de l'amélioration du climat des affaires. Pour sa part, le directeur régional chargé du commerce de l'Est, Boukaré Ouédraogo, s'est réjoui du bon déroulement des échanges.

Selon lui, les discussions, menées dans une ambiance conviviale et sans détours, ont permis aux différents acteurs de s'exprimer librement. Il a précisé que les préoccupations recueillies seront transmises et prises en compte lors des prochaines concertations sectorielles et nationales public-privé, en vue d'y apporter des réponses appropriées.