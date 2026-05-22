Sénégal: CM des moins de 17 ans - Les Lionceaux dans le groupe F avec la Croatie, Cuba et le Tadjikistan

Dakar — L'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal a été logée dans le groupe F de la Coupe du monde U-17 de la FIFA Qatar 2026, en compagnie notamment de la Croatie, à l'issue du tirage sort qui s'est déroulé ce jeudi à Zurich, en Suisse.

La poule du Sénégal est complétée par Cuba et le Tadjikistan. La première édition de la Coupe du monde U-17 élargie à 48 équipes s'était tenue du 3 au 27 novembre 2025 et avait été remportée par le Portugal, avec au bout un franc succès. Les Lions des moins de 17 ans ont obtenu leur ticket pour l'édition 2026 de la Coupe du monde U-17 après leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, qui se déroule actuellement au Maroc (13 mai-2 juin).

Le Sénégal et les sept autres équipes qualifiées pour les quarts de finale -- le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tanzanie, le Mali et l'Algérie -- ont également obtenu leur billet pour la Coupe du monde U17 prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026. Les sélections classées troisièmes disputeront des barrages pour les deux dernières places qualificatives : l'Éthiopie, l'Ouganda, le Mozambique et le Ghana.

Voici les groupes du Mondial U-17 2026

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