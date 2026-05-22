Sénégal: Mondial 2026 - Gana, Koulibaly et Ismaïla Sarr à une participation du record africain de

Dakar — Idrissa Gana Guèye, Kalidou Koulibaly et Ismaïla Sarr, qui participeront à leur troisième Coupe du monde en 2026, ne sont plus qu'à une participation du record africain détenu par les Camerounais Samuel Eto'o, Rigobert Song et Jacques Songo'o.

Sélectionnés par Pape Thiaw pour prendre part à l'édition 2026 de la Coupe du monde de la FIFA 2026, prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les trois Lions vont disputer leur troisième Mondial après 2018 en Russie et le Qatar en 2022. Ils ne sont plus qu'à une participation d'égaler le record du plus grand nombre de Coupes du monde disputées par des joueurs africains. Les Camerounais Samuel Eto'o (1998, 2002, 2010, 2014), Rigobert Song (1994, 1998, 2002, 2010) et Jacques Songo'o (1990, 1994, 1998, 2002) comptent chacun quatre participations.

Sadio Mané, meilleur joueur et meilleur buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise avec 124 matchs et 52 buts, n'a disputé qu'une seule Coupe du monde avec le Sénégal, celle de 2018 en Russie. Blessé au péroné droit avec le FC Bayern Munich quelques jours avant le début du tournoi, il avait dû déclarer forfait pour l'édition 2022 au Qatar, malgré sa présence initiale dans la liste des 26 joueurs convoqués.

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Édouard Mendy, Krépin Diatta, Pape Guèye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Ismail Jakobs, Bamba Dieng, Illiman Ndiaye et Nicolas Jackson vont, eux, disputer leur deuxième Mondial consécutif. Ils avaient pris part à l'édition 2022 au Qatar, où le Sénégal avait été éliminé en huitièmes de finale par l'Angleterre (3-0).

Le reste de l'effectif, composé notamment de Mory Diaw, Yehvann Diouf, Mamadou Sarr, El Hadji Malick Diouf, Lamine Camara, Habib Diarra, Ibrahim Mbaye, Antoine Mendy, Assane Diao, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Moustapha Mbow et Illay Camara va disputer le Mondial pour la première fois en 2026. Le record mondial du nombre de participations à une Coupe du monde est désormais détenu par le Portugais Cristiano Ronaldo, avec une sixième convocation pour l'édition 2026, après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martínez, a publié mercredi une liste des 26 joueurs retenus pour la compétition. L'Argentin Lionel Messi, qui compte cinq Coupes du monde disputées (2006, 2010, 2014, 2018 et 2022), ainsi que le gardien mexicain Guillermo Ochoa, dit "Memo Ochoa", pourraient égaler le record du Portugais s'ils sont sélectionnés avec leurs équipes respectives. D'autres anciens joueurs, aujourd'hui retraités, ont également disputé cinq Coupes du monde. Il s'agit de Lothar Matthäus pour l'Allemagne, des Mexicains Rafael Márquez, Andrés Guardado et Antonio Carbajal.