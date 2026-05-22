Afrique: L'ANPR et Orange Tunisie s'associent pour propulser les « gaming labs » chez les jeunes

Dans le cadre du renforcement de l'innovation numérique et de l'autonomisation de la jeunesse tunisienne dans les domaines des technologies modernes, un appel à propositions de projets a été officiellement lancé pour la création et le renforcement de laboratoires de jeux électroniques (Gaming Labs). Cette initiative s'adresse spécifiquement aux associations tunisiennes.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme SWAFY LABS, exécuté en partenariat stratégique entre l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) et la fondation « Orange Tunisie Solidarité », avec le soutien de l'Union Européenne en Tunisie à travers le programme « L'Union Européenne pour la Jeunesse ».

Cette étape vient réaffirmer l'importance du partenariat et de la synergie entre les structures publiques de recherche, le secteur privé et la société civile, appuyés par des partenaires internationaux. L'objectif est de stimuler la transition numérique et de faire de la technologie un levier essentiel pour le développement et l'inclusion des jeunes en Tunisie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce programme vise à offrir l'opportunité aux composantes de la société civile et aux associations actives dans les différentes régions de la République de présenter des projets innovants. Ces derniers contribueront à la création d'espaces technologiques avancés ou au développement de laboratoires déjà existants.

Ces « Labs » auront pour mission de former et d'encadrer les jeunes dans les domaines de l'industrie du jeu vidéo, de la programmation et des technologies numériques. Cela leur ouvrira des perspectives professionnelles prometteuses dans un secteur en pleine expansion mondiale, tout en contribuant à leur insertion économique et sociale.

Les organisateurs ont appelé toutes les associations intéressées et remplissant les conditions juridiques et administratives à soumettre rapidement leurs dossiers de candidature avant la clôture des inscriptions, fixée au 31 mai 2026.

Les associations souhaitant participer et prendre connaissance des critères d'éligibilité peuvent consulter le portail officiel de l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR).