Tunisie: Pêches, prunes, fraises les fruits tunisiens font grimper les exportations

Depuis le début de l'année en cours et jusqu'au 19 mai 2026, la valeur des recettes issues des exportations de fruits tunisiens a atteint environ 45,8 millions de dinars. Ce chiffre marque une hausse remarquable par rapport à la même période de la saison dernière (2025), où les recettes s'élevaient à 38,5 millions de dinars, portée notamment par une progression notable des ventes vers l'Inde.

Les importations indiennes se sont limitées, jusqu'à la fin du mois de mai, à l'achat de 146 tonnes de canneberges (bleuets) pour une valeur de 4,5 millions de dinars. Cela confirme l'existence de perspectives d'exportation prometteuses pour certains fruits à forte valeur ajoutée, qui méritent une attention accrue et sur lesquels il faudra miser à l'avenir.

Selon les données statistiques du Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFOEX), la Tunisie a commercialisé, au cours des cinq premiers mois de cette année, diverses quantités de variétés de fruits vers environ 23 marchés à travers le monde. Ces marchés ont absorbé 12 types de fruits, réputés pour leur goût et leur saveur très prisés à l'échelle internationale.

La Libye et les Émirats arabes unis en tête des marchés importateurs

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Les indicateurs montrent une variation dans la répartition géographique des exportations selon les marchés et les volumes. Le marché libyen a maintenu sa position de premier acheteur de fruits tunisiens en termes de volume, en absorbant 1 967 tonnes pour une valeur financière de 9,601 millions de dinars.

Le marché des Émirats arabes unis arrive en deuxième position en termes de volume avec 543 tonnes, mais il se classe au premier rang en termes de recettes financières, générant 12,143 millions de dinars.

Quant au marché français, il a importé 338 tonnes pour une valeur d'environ 4,800 millions de dinars, suivi par l'Italie avec 167 tonnes, puis l'Inde avec 146 tonnes.

Les pêches, les prunes et les abricots tirent les recettes vers le haut

Au niveau des types de fruits exportés, certaines variétés ont enregistré d'excellentes performances en termes de valeur économique grâce à la hausse de leurs prix sur les marchés mondiaux. Les prunes ont ainsi généré les recettes financières les plus élevées, avec un total de 20,343 millions de dinars, bien que la quantité exportée n'ait été que de 701 tonnes.

La Tunisie a également écoulé des quantités de fraises pour une valeur de 12,554 millions de dinars, correspondant à un volume d'exportation d'environ 604 tonnes.

Les pêches se sont hissées en tête en termes de volume exporté avec 1 418 tonnes, générant des recettes de l'ordre de 7,511 millions de dinars. De leur côté, les exportations d'abricots ont atteint 654 tonnes pour des revenus d'environ 3,797 millions de dinars.

En revanche, d'autres produits ont enregistré des volumes et des recettes plus modestes au cours de cette période. Parmi eux figurent le melon, la pastèque et la nectarine.