Tunisie: Tunis - Nouveau parking et réhabilitation de la Kasbah au coeur d'une réunion

Une séance de travail stratégique s'est tenue hier jeudi au siège de la municipalité de Tunis. Présidée par Samah Daldoul, chargée de la gestion de la commune, cette réunion a été entièrement consacrée au suivi des chantiers en cours, à la levée des blocages administratifs et techniques, ainsi qu'au renforcement de la coordination entre les différents intervenants. L'objectif affiché est clair : optimiser sans délai la qualité des services rendus aux citoyens.

Au coeur des discussions, l'examen d'un projet de réhabilitation de la symbolique place de la Casbah a retenu l'attention. À cette occasion, Samah Daldoul a dressé un état des lieux sans concession, rappelant que la majorité des infrastructures et des bâtiments municipaux, à l'instar de certains sièges d'arrondissements et de jardins d'enfants communaux, nécessitent de profonds travaux de rénovation et de mise aux normes pour redevenir pleinement fonctionnels.

Le volet de la mobilité urbaine a également occupé une place centrale lors des débats. Pour pallier les embouteillages asphyxiant la zone du 9-Avril, la réalisation d'un nouveau parking municipal par l'Agence municipale de gestion a été officiellement confirmée. En parallèle, les membres de la réunion se sont penchés sur le grand projet routier de la capitale. Alors que l'appel d'offres est déjà lancé pour sélectionner les entreprises de BTP, le coup d'envoi des travaux a été fixé pour juillet 2026, avec une enveloppe globale allouée de 330 000 dinars.

La qualité de vie et l'environnement n'ont pas été en reste. La municipalité a réaffirmé sa volonté de poursuivre les campagnes d'élagage et d'entretien des espaces verts à travers plusieurs contrats de sous-traitance. Des mesures concrètes ont été avancées pour embellir le paysage urbain, notamment l'installation de corbeilles suspendues sur l'avenue Bab Bnet, le remplacement des conteneurs usagés, ainsi que la valorisation des abords de la maison de la culture Souleimaniya et du circuit historique de Tourbet El Bey.

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Enfin, la sécurité et l'attractivité nocturne de la ville ont fait l'objet d'arbitrages budgétaires précis. Les préparatifs s'accélèrent pour le lancement imminent des travaux de rénovation complète du réseau d'éclairage public, une opération estimée à 200 000 dinars. Une attention toute particulière sera portée au circuit touristique de la Médina, et plus spécifiquement à l'impasse de la Naoura, afin de redonner à ces parcours historiques tout leur éclat.