Tunisie: L'intelligence artificielle transforme l'enseignement supérieur au pays

Dans un contexte marqué par une transformation rapide des économies et des métiers sous l'effet de l'intelligence artificielle ESPIMA Business School, vient d'organiser l'EBS AI DAY, un événement consacré à l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur.

Cette rencontre a réuni experts, enseignants, étudiants et professionnels afin de réfléchir à l'évolution des formations universitaires face aux transformations du marché du travail. L'école a affirmé l'orientation de l'enseignement supérieur Tunisien d'intégrer l'IA au coeur de ses programmes de Licence et de Master pour préparer les diplômés capables à utiliser concrètement ces nouvelles technologies dans leur future carrière.

Cette démarche s'inscrit dans une modernisation des méthodes pédagogiques et des compétences enseignées. L'événement a également proposé une approche pratique de l'intelligence artificielle à travers des interventions sur le management, le marketing, la communication et l'évolution des métiers. Des démonstrations et cas concrets ont mis en avant le rôle de l'IA comme outil d'innovation, de créativité et de performance au sein des entreprises.