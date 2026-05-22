Afrique: Le groupe italien Pusterla inaugure, à Sousse, sa première usine en Afrique

Le groupe italien Pusterla 1880 a inauguré un nouveau site industriel à Sousse, marquant sa première implantation en Afrique. Spécialisée dans la fabrication d'emballages haut de gamme destinés aux secteurs du luxe, de la parfumerie, des cosmétiques et de la mode, l'entreprise a choisi la Tunisie pour sa proximité avec l'Europe, la compétitivité de son tissu industriel et la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée.

Le projet représente un investissement initial de 4 millions d'euros, avec une extension future prévue de 3 millions d'euros supplémentaires. Cette nouvelle unité industrielle a déjà permis la création de 260 emplois directs et ambitionne de faire de Sousse une plateforme stratégique pour les marchés méditerranéens et européens.

Cette implantation est considérée comme un signal positif pour l'économie tunisienne et confirme l'intérêt croissant des investisseurs italiens pour le secteur industriel du pays.