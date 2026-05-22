Tunisie: Une voiture pour chaque famille - Pourquoi la loi est toujours bloquée

22 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le membre de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Issam Chouchane, a appelé le gouvernement à accélérer la publication des textes d'application relatifs à la mesure dite de "voiture pour chaque famille", adoptée dans le cadre de la loi de finances 2026.

Intervenant jeudi sur Diwan Fm, le député a indiqué que les parlementaires reçoivent quotidiennement de nombreuses interrogations de citoyens concernant les modalités d'application de cette disposition fiscale.

Issam Chouchane a estimé que ces textes réglementaires auraient dû être publiés depuis le mois de janvier dernier, afin de garantir la clarté et la crédibilité des dispositions législatives adoptées par le Parlement.

Pour rappel, l'Assemblée des représentants du peuple a adopté l'article 55 de la loi de finances 2026. Cet article prévoit l'octroi d'un avantage fiscal lors de l'importation ou de l'achat sur le marché local d'un véhicule neuf ou d'occasion au profit des familles résidentes, sous certaines conditions, avec un bénéfice accordé une seule fois dans la vie.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.