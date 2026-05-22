Tunisie: Une voiture pour chaque famille - Pourquoi la loi est toujours bloquée

Le membre de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Issam Chouchane, a appelé le gouvernement à accélérer la publication des textes d'application relatifs à la mesure dite de "voiture pour chaque famille", adoptée dans le cadre de la loi de finances 2026.

Intervenant jeudi sur Diwan Fm, le député a indiqué que les parlementaires reçoivent quotidiennement de nombreuses interrogations de citoyens concernant les modalités d'application de cette disposition fiscale.

Issam Chouchane a estimé que ces textes réglementaires auraient dû être publiés depuis le mois de janvier dernier, afin de garantir la clarté et la crédibilité des dispositions législatives adoptées par le Parlement.

Pour rappel, l'Assemblée des représentants du peuple a adopté l'article 55 de la loi de finances 2026. Cet article prévoit l'octroi d'un avantage fiscal lors de l'importation ou de l'achat sur le marché local d'un véhicule neuf ou d'occasion au profit des familles résidentes, sous certaines conditions, avec un bénéfice accordé une seule fois dans la vie.