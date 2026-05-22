Tunisie: Chawki Tabib, condamné à 10 ans de prison

22 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné, jeudi soir, l'ancien président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, à dix ans de prison ferme.

Selon une source judiciaire citée par l'agence TAP, Chawki Tabib, a été reconnu coupable de « faux, de destruction et usage de faux».

L'affaire remonte à 2020 et concerne en l'espèce des documents falsifiés transmis par Chawki Tabib au parlement en sa qualité de président de l'instance de lutte contre la corruption.

Ces documents ont porté sur des soupçons de conflit d'intérêts visant le chef du gouvernement de l'époque, Elyes Fakhfakh.

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Avocat et ancien bâtonnier de l'Ordre national des avocats tunisiens (ONAT), Chawki Tabib, a été limogé de son poste de président de l'instance anti-corruption en août 2020 par Elyes Fakhfakh, peu avant la démission de ce dernier.

Bien que le prévenu ait comparu libre lors de ce procès, il fait en revanche l'objet d'un mandat de dépôt émis par le juge d'instruction près le pôle judiciaire économique et financier dans le cadre d'une enquête distincte s'appuyant sur un rapport établi par la Cour des comptes.

 

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