Tunisie: Poste tunisienne - 900 distributeurs automatiques mobilisés pour réduire les files d'attente

Mouna Guerami, responsable au sein de l'unité de transformation numérique de la Poste Tunisienne, a appelé les retraités détenteurs de la carte « Jorayati » à utiliser les distributeurs automatiques de billets (DAB) afin d'éviter les encombrements dans les bureaux de poste.

La Poste Tunisienne met à la disposition de ses clients environ 900 distributeurs automatiques sur l'ensemble du territoire de la République, selon les déclarations de Mme Guerami lors d'une intervention téléphonique ce vendredi 22 mai 2026 dans l'émission Yawm Saïd sur les ondes de la Radio Nationale. Elle a également réaffirmé que toutes les cartes étaient entièrement sécurisées.

La porte-parole a précisé que plus de 286 000 retraités affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) possèdent la carte « Jirayati ». Elle a ajouté que 26 000 autres retraités, relevant quant à eux de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS), sont également détenteurs de cette carte.