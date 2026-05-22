Tunisie: Le pays - Soupçons de trafic de viandes roumaines par voie algérienne

Le président de la Commission de l'agriculture et de la sécurité alimentaire à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Hassan Jarboui, a alerté sur la présence de viandes rouges introduites illégalement sur les marchés tunisiens, via des circuits de contrebande en provenance de l'Algérie.

Intervenant jeudi soir sur Diwan Fm, le député a indiqué que ces produits, incluant des viandes et des moutons d'origine roumaine, seraient écoulés en quantités limitées par des réseaux impliquant des ressortissants tunisiens et algériens, sans contrôle des services compétents.

Hassan Jarboui a appelé à l'application stricte de la loi contre les contrebandiers, ainsi qu'à la mise en cause des responsables administratifs qui n'auraient pas assumé leurs obligations de contrôle.

Il a également estimé que l'absence d'importations suffisantes de viande et de moutons par le ministère du Commerce pour réguler le marché avant l'Aïd Al-Adha aurait contribué à ouvrir la voie à ces pratiques illégales.

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Le député a enfin plaidé pour l'ouverture d'une enquête sur la situation du marché des viandes rouges, qu'il qualifie de préoccupante, et a appelé à des mesures exceptionnelles pour faire face à cette crise.