Tunisie: Des tortues marines retrouvées mortes en série à Gabes

22 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Plusieurs tortues marines ont été retrouvées mortes récemment sur les côtes du gouvernorat de Gabès, notamment à Chott Essalem, Zarat et El Hicha, suscitant l'inquiétude des acteurs environnementaux locaux.

Le président de l'Association de protection des zones humides dans le sud tunisien, Noufel Hammouda, a indiqué jeudi soir, lors de son passage sur Diwan Fm, que ces cas de mortalité ont été constatés et documentés par des représentants de son organisation, de l'Institut national des sciences et technologies de la mer à Gabès (INSTM), ainsi que de la délégation régionale de l'Agriculture et de la Pêche maritime.

Selon lui, ce phénomène est récurrent dans la région et s'observe chaque année, avec des causes principalement liées à la pêche anarchique, notamment l'utilisation de techniques non réglementées telles que la pêche dite "karkara".

Noufel Hammouda a rappelé que le golfe de Gabès constitue une zone importante de nidification pour les tortues marines, appelant à renforcer les mesures de protection de ces espèces et à intensifier la sensibilisation des pêcheurs aux impacts des pratiques de pêche illégales sur la biodiversité marine.

 

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