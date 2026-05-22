Tunisie: Quelles températures attendent les Tunisiens le jour de l'Aïd

22 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le temps sera relativement chaud en Tunisie le jour de l'Aïd Al-Adha, avec des températures globalement proches des normales saisonnières, selon les prévisions météorologiques.

L'enseignant agrégé en géographie et expert en climatologie, Ameur Bahba, a indiqué que la plupart des régions du pays connaîtront des températures comprises entre 30 et 31 degrés.

Les zones côtières devraient toutefois bénéficier de conditions légèrement plus clémentes, avec des températures oscillant entre 26 et 29 degrés.

Selon la même source, ces valeurs thermiques restent dans la moyenne habituelle pour cette période de l'année, sans anomalies météorologiques particulières attendues.

 

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