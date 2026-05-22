Tunisie: 'Impossible d'acheter un mouton' - Colère et désarroi à quelques jours de l'Aïd

Les opérations de vente et d'achat des moutons de sacrifice se poursuivent dans plusieurs points de vente aménagés à travers le gouvernorat de Ben Arous, notamment sur les places publiques, dans les cités et à proximité des principaux carrefours.

À moins d'une semaine de l'Aïd Al-Adha, cette activité se déroule dans un contexte marqué par une vive polémique autour de la flambée des prix des moutons, qui a fortement affecté le rythme habituel des transactions.

Malgré une forte affluence et un net déséquilibre entre l'offre et la demande, l'unique point de vente des moutons au kilogramme, situé sur l'avenue Hédi Nouira à Radès, sur la route du port, continue de proposer des quantités limitées d'ovins.

Plusieurs citoyens interrogés par l'Agence TAP ont confirmé s'être rendus à plusieurs reprises à ce point de vente dans l'espoir se procurer un mouton de sacrifice, après avoir constaté les prix jugés excessifs pratiqués dans les autres points de vente, organisés ou informels.

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Le directeur général du Groupement Interprofessionnel des Viandes Rouges et du Lait (GIVLait), Anis Souissi, a expliqué ce déséquilibre entre l'offre et la demande par l'impossibilité de satisfaire la forte demande quotidienne et croissante enregistrée dans ce point de vente de référence, mis à la disposition du public à des prix référentiels incomparables avec ceux pratiqués dans les autres points de vente.

Il a ajouté que, malgré le respect des engagements des fournisseurs publics, notamment l'Office des Terres Domaniales (OTD), l'Office de l'Élevage et des Pâturages (OEP) et les unités coopératives de production agricole, en matière d'approvisionnement régulier du point de vente, "la demande reste tellement élevée qu'il est impossible de satisfaire tous les acheteurs".

Le responsable du GIVLait a également estimé que la hausse des prix dans les points de vente parallèles a poussé de nombreux citoyens vers les points de vente organisés et de référence, ce qui a créé un déséquilibre entre l'offre et la demande et encouragé plusieurs éleveurs et producteurs à commercialiser leurs moutons dans les circuits parallèles plutôt qu'à honorer leurs engagements envers les points de vente organisés.

Lors d'une tournée effectuée jeudi dans plusieurs points de vente à Radès, Boumhel et Mornag, l'activité commerciale semblait faible, les espaces étant presque vides de clients.

Plusieurs personnes interrogées par l'Agence TAP ont attribué cette situation à "la flambée des prix des moutons ainsi qu'à la détérioration du pouvoir d'achat des citoyens".