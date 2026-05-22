Tunisie: Oman s'intéresse aux opportunités d'investissement autour du projet Ben Ghayadha à Mahdia

Le projet d'aménagement de Ben Ghayadha, dans le gouvernorat de Mahdia, a été officiellement présenté et promu lors de la 17e édition du Salon international du bâtiment et de la construction "Carthage 2026", organisée au Palais des expositions du Kram à Tunis.

L'événement, qui réunit des professionnels du secteur du bâtiment, de l'urbanisme et des infrastructures, a également été marqué par la participation du conseiller de l'ambassade du Sultanat d'Oman à Tunis, Zaher ben Suleiman Al Abri, présent à l'invitation du groupe "MAP - ARLYNK", chargé des études et du conseil technique de plusieurs grands projets de développement urbain en Tunisie.

Selon un communiqué de l'ambassade du Sultanat d'Oman, cette participation s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques et d'investissement entre Oman et la Tunisie, ainsi que dans une dynamique visant à développer des partenariats internationaux autour des projets d'infrastructures durables.

Le projet Ben Ghayadha figure parmi les principaux projets structurants actuellement en cours de développement sur le littoral tunisien. Il prévoit l'aménagement de la zone du lac Ben Ghayadha à Mahdia et sa transformation progressive en ville intelligente intégrant des dimensions urbaines, touristiques, économiques et environnementales.

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Pour rappel, cette 17e édition du Salon "Carthage 2026" a été inaugurée mardi par le chef de cabinet du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Kais Ben Dhiaf, représentant le ministre Slah Zouari, également chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Plusieurs hauts responsables du secteur ont pris part à cette inauguration, notamment la directrice générale de l'Habitat, la présidente-directrice générale de l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU), ainsi que les responsables de plusieurs établissements publics spécialisés dans le logement, l'aménagement urbain et les infrastructures.

Le salon ambitionne de constituer une plateforme professionnelle dédiée aux dernières innovations dans le domaine de la construction et des matériaux de bâtiment. Des ateliers consacrés à la construction écologique et au développement urbain durable y sont également programmés.

Un pavillon spécial a par ailleurs été consacré au projet Ben Ghayadha afin de promouvoir ce futur pôle de développement considéré comme l'un des projets urbains et touristiques les plus ambitieux du littoral tunisien.