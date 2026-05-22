Tunisie: ONU-Habitat et Alwaleed Philanthropies lancent un projet pilote de logement inclusif adapté aux personnes en situation de handicap

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et Alwaleed Philanthropies (Global) ont formalisé un partenariat stratégique à travers la signature d'un accord de contribution lors de la treizième session du Forum urbain mondial (WUF13) à Bakou, marquant une étape clé dans la promotion de solutions de logement inclusives et durables. Cet accord soutient un projet pilote en Tunisie visant à améliorer l'accès à un logement adéquat pour les personnes en situation de handicap.

L'accord a été signé lors d'un événement parallèle de haut niveau intitulé « Accessibilité du logement pour les personnes en situation de handicap et bien-être mental pour des villes durables et inclusives », organisé dans le cadre du WUF13 et inauguré par Son Excellence M. Salah Zouari, Ministre de l'Équipement et de l'Habitat et chargé de la gestion du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie en Tunisie.

La signature s'est déroulée en présence de Son Altesse Royale la Princesse Lamia Bint Majed Al Saud, Secrétaire générale d'Alwaleed Philanthropies et Ambassadrice de bonne volonté d'ONU-Habitat pour les États arabes, aux côtés d'Anacláudia Rossbach, Directrice exécutive d'ONU-Habitat, et de Rania Hedeya, Directrice régionale pour les États arabes. La session a également réuni des acteurs clés de la région, notamment Aida Robbana, Cheffe du bureau d'ONU-Habitat en Tunisie, et Reem Mallawi, Directrice exécutive des initiatives mondiales chez Alwaleed Philanthropies, ainsi que d'autres participants.

"Le logement est un droit humain qui définit la dignité, l'autonomie et la pleine participation à la société. Grâce à ce partenariat avec ONU-Habitat, nous développons des solutions concrètes qui placent les personnes en situation de handicap au coeur des politiques de logement et de la planification urbaine, démontrant ainsi que la conception inclusive renforce la cohésion sociale et le bien-être collectif.

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Cette initiative reflète notre conviction, au sein d'Alwaleed Philanthropies, qu'investir dans le logement inclusif revient à investir dans des communautés résilientes, et constitue une approche évolutive capable d'orienter les programmes nationaux, d'inspirer une adoption régionale plus large et de générer un impact durable à long terme, en cohérence avec l'agenda mondial pour des villes inclusives", a déclaré Son Altesse Royale la Princesse Lamia Bint Majed Al Saud.

L'accord soutient la mise en oeuvre d'un projet phare intitulé "Promouvoir un logement durable et inclusif pour les personnes en situation de handicap dans la région arabe : un projet pilote en Tunisie", visant à élargir l'accès à un logement adéquat et à renforcer l'inclusion sociale.

Anacláudia Rossbach, Directrice exécutive d'ONU-Habitat, a déclaré : "Ce partenariat traduit un passage délibéré des engagements à la mise en oeuvre. En Tunisie, nous travaillons avec des partenaires nationaux pour démontrer concrètement ce que signifie un logement inclusif, en adaptant les logements existants, en influençant les futurs développements et en intégrant l'accessibilité dans la manière dont les villes sont planifiées et construites. Notre objectif n'est pas seulement d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap, mais aussi de démontrer que le développement urbain inclusif est réalisable, évolutif et essentiel pour concrétiser la promesse de villes durables pour tous".

Le projet, mené en partenariat avec Alwaleed Philanthropies (Global), sera mis en oeuvre sur une période de deux ans, de juin 2025 à juin 2027, avec pour objectif d'améliorer l'accessibilité, l'inclusion et la qualité de vie des personnes en situation de handicap grâce à des solutions de logement adaptées en Tunisie.

Dans un contexte où plus de 500 000 personnes en situation de handicap font face à d'importants obstacles pour accéder à un logement adéquat et aux services urbains, le projet répond aux lacunes persistantes en matière de planification urbaine inclusive et de conception du logement. Il sera mis en oeuvre dans des zones pilotes du Grand Tunis et de Tataouine, en soutenant l'adaptation des logements existants ainsi que l'intégration de dispositifs d'accessibilité dans de nouveaux projets de logements sociaux, en coordination avec les programmes nationaux.

En complément des interventions en matière d'infrastructures, le projet comprendra des activités de renforcement des capacités ciblant les institutions publiques, les professionnels de l'urbain et les personnes en situation de handicap. Un élément central de l'initiative est la conception et l'adaptation d'au moins 100 unités de logement spécifiquement adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap, intégrant des dispositifs d'accessibilité et des solutions innovantes visant à renforcer l'autonomie et le bien-être, et servant de modèle évolutif pour le logement inclusif en Tunisie.

"Dans l'ensemble de la région arabe, l'accès à un logement adéquat et inclusif demeure un véritable défi pour de nombreuses communautés, en particulier pour les personnes en situation de handicap. Ce partenariat avec Alwaleed Philanthropies nous offre l'opportunité d'y répondre de manière concrète. Le projet pilote en Tunisie constitue une occasion de tester des solutions fondées sur des besoins réels et d'en tirer des enseignements pour orienter notre travail avec les gouvernements et partenaires de la région. Notre objectif est que l'accessibilité soit intégrée dès la conception des programmes de logement, et non ajoutée a posteriori", a déclaré Rania Hedeya.

Alwaleed Philanthropies, en tant que fondation saoudienne majeure à but non lucratif, joue un rôle central dans la mise en oeuvre de cette initiative, renforçant une collaboration de longue date avec ONU-Habitat en faveur de solutions de développement urbain inclusif.

Ce partenariat reflète un engagement commun à promouvoir des approches concrètes et évolutives visant à améliorer l'accès à un logement adéquat pour les personnes en situation de handicap et à renforcer l'inclusion sociale dans la région.

L'événement a également servi de plateforme pour mettre en lumière le lancement du projet pilote en Tunisie, partager les bonnes pratiques et promouvoir des solutions de logement inclusif, tout en formulant des recommandations pour renforcer les politiques et pratiques à l'échelle régionale.

"En Tunisie, nous constatons chaque jour à quel point le manque de logements accessibles limite l'autonomie et la pleine participation des personnes en situation de handicap. Grâce à ce partenariat, nous travaillons avec des partenaires nationaux pour tester des solutions concrètes sur le terrain, qui pourront être étendues et intégrées dans les programmes existants afin de faire de l'accessibilité une norme et non une exception", a déclaré Aida Robbana, la cheffe du bureau ONU-Habitat en Tunisie.

L'initiative répond aux obstacles persistants rencontrés par les personnes en situation de handicap pour accéder à un logement adapté et aux services urbains. En combinant interventions infrastructurelles, renforcement des capacités, sensibilisation et appui aux politiques publiques, le partenariat vise à contribuer à des systèmes urbains plus inclusifs et résilients en Tunisie, tout en servant de modèle à l'échelle régionale.

Alignée sur les Objectifs de développement durable, notamment l'Objectif 11 relatif à des villes et établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables, l'initiative soutient également les priorités nationales de la Tunisie en matière de logement, y compris le Programme spécifique de logement social et le Programme national de réhabilitation des quartiers populaires. En promouvant la conception inclusive et en améliorant l'accès à un logement adéquat, le projet contribue à renforcer les efforts nationaux pour une urbanisation plus équitable et inclusive, conformément au principe de ne laisser personne de côté.

Créé en 2001 par les Nations Unies, le Forum urbain mondial est la principale conférence mondiale consacrée à l'urbanisation durable. Il vise à examiner les impacts de l'urbanisation rapide sur les villes, les communautés, les économies et le changement climatique. Depuis sa création, le Forum a été accueilli par plusieurs villes à travers le monde, la première session s'étant tenue à Nairobi, au Kenya, en 2002.

ONU-Habitat est l'entité des Nations Unies chargée de promouvoir une urbanisation durable. Présente dans plus de 90 pays, elle accompagne les décideurs et les communautés dans la création de villes et de localités durables sur les plans social et environnemental. ONU-Habitat favorise des transformations urbaines durables à travers le partage de connaissances, le conseil en politiques publiques, l'assistance technique et l'action collaborative.

Par ailleurs, depuis plus de quatre décennies, Alwaleed Philanthropies a investi plus de 5 milliards de dollars américains dans le domaine de l'action sociale, en lançant plus de 1 000 projets dans plus de 190 pays. Dirigée par 10 femmes saoudiennes, la fondation a touché plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde, sans distinction de genre, de race ou de religion. Elle collabore avec de nombreuses organisations philanthropiques, gouvernementales et non gouvernementales afin de promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes, le développement des communautés, l'aide humanitaire en cas de catastrophe, le dialogue interculturel et la protection de l'environnement.