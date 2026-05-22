Congo-Kinshasa: Le député Jethro Muyombi interpelle la SNEL sur la pénurie d'électricité en RDC

22 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le député national Jethro Muyombi, a adressé une question d'actualité à la direction générale de la Société nationale d'électricité (SNEL) sur la pénurie du courant en RDC.

Dans un entretien accordé jeudi 21 mai à Radio Okapi, cet élu de la ville de Lubumbashi (Haut-Katanga) exige des explications claires face aux coupures intempestives d et au déficit chronique de production énergétique qui paralysent le quotidien des Congolais.

Un potentiel immense mais sous-exploité

Pour ce parlementaire, le paradoxe énergétique de la République démocratique du Congo n'est plus tenable face à la réalité sur terrain.

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Il rappelle ainsi que le pays dispose de l'un des potentiels hydroélectriques les plus importants du continent africain, qui demeure pourtant largement sous-utilisé au détriment des ménages et des industries locales.

Une démarche de contrôle parlementaire

Cette initiative parlementaire s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire pour pousser la société étatique à rendre des comptes et à proposer des solutions durables.

Jethro Muyombi analyse les failles du réseau et les pistes de réhabilitation du secteur de l'énergie au micro d'Alain Irung:

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