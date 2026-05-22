Congo-Kinshasa: Des écoles et centres de santé de Butembo renforcent les mesures de prévention d'Ebola

Plusieurs écoles et structures sanitaires de la ville de Butembo, dans le Nord-Kivu, renforcent à nouveau les mesures de prévention de la maladie à virus Ebola.

Sur ces endroits publics, les autorités y ont installé les dispositifs de lavages systématiques des mains, les dispositifs sanitaires et la prise de température refont progressivement surface après la résurgence de l'épidémie déclarée il y a une semaine dans la province voisine de l'Ituri.

A l'entrée de plusieurs établissements scolaires de Butembo, les dispositifs de lavage des mains sont de retour. Des lavabos ont été installés devant les salles de classe afin de renforcer la prévention contre Ebola.

Des élèves et enseignants se lavent régulièrement les mains au savon à chaque entrée et sortie de classes.

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Des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques de prévention sont également organisées dans plusieurs établissements scolaires.

Selon certains responsables d'écoles, ces mesures visent à protéger les élèves ainsi que le personnel enseignant contre une éventuelle propagation du virus. Quelques établissements indiquent avoir utilisé une partie de leurs frais de fonctionnement pour l'achat des kits de lavage des mains. Même vigilance dans plusieurs structures sanitaires de la ville.

Dans certains centres de santé, visiteurs et patients sont soumis au respect strict des mesures barrières, notamment le lavage obligatoire des mains et la prise systématique de la température.

Ces dispositions interviennent alors que la ville de Butembo a déjà enregistré un cas confirmé d'Ebola, depuis la déclaration officielle de l'épidémie dans la province voisine de l'Ituri samedi 16 mai courant.