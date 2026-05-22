Sénégal: Electricité - Hausse de 30% du résultat net de la Compagnie ivoirienne d'électricité en 2025

22 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de l'exercice 2025, le résultat net après impôts de la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE) a connu une hausse de 30% par rapport à l'exercice 2024, selon les états financiers personnels SYSCOHADA établis par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ces états financiers un résultat net de 13,127 milliards de FCFA contre 10,101 milliards de FCFA en 2024.

Concernant le chiffre d'affaires, il a augmenté de 39,026 milliards, à 302,320 milliards de FCFA contre 263,294 milliards de FCFA.

Pour ce qui est des charges, les autres achats connaissent une augmentation de 13 milliards, s'établissant à 103,188 milliards de FCFA. Les transports ont évolué légèrement, en passant de 1,264 milliard de FCFA en 2024 à 1,723 milliard de FCFA en 2025.

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Les services extérieurs sont en hausse de 13,078 milliards, se situant à 95,007 milliards de FCFA contre 81,929 milliards de FCFA en 2024.

En revanche, les autres charges ont baissé, passant de 4,389 milliards de FCFA en 2024 à 4,113 milliards de FCFA en 2025.

La valeur ajoutée se situe à 107,552 milliards de FCFA contre 96,256 milliards de FCFA, soit une progression de 12%.

Les charges de personnel de la CIE ont été comptabilisées à 70,391 milliards de FCFA contre 66,083 milliards de FCFA en 2024 (+4,308 milliards).

Quant à l'excédent brut d'exploitation, il a enregistré une progression de 23,15%, se situant à 37,161 milliards de FCFA contre 30,174 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat d'exploitation s'est bonifié de 35%, en passant de 16,591 milliards de FCFA en 2024 à 22,381 milliards FCFA en 2025.

La même dynamique haussière est relevée au niveau du résultat des activités ordinaires qui se situe à 19,194 milliards de FCFA contre 14,165 milliards de FCFA en 2024 (+36%).

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