Sénégal: Zone Ocde - Légère augmentation de la croissance du PIB au premier trimestre 2026

22 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La croissance du Pib (produit intérieur brut) dans la zone Ocde a légèrement augmenté pour atteindre 0.4 % au T1 2026, contre 0.2 % au trimestre précédent, selon des estimations provisoires.

Selon un communiqué de presse, cette évolution reflète une situation contrastée parmi les 28 pays de l'Ocde pour lesquels des données étaient disponibles. Au T1 2026, vingt pays ont enregistré une croissance, mais à des rythmes variables, tandis que deux ont vu leur PIB inchangé et que six ont connu une contraction.

Parmi les pays du G7, explique-t-on, la croissance s'est accélérée au Royaume-Uni et aux États-Unis, passant respectivement de 0.2 % et 0.1 % au T4 à 0.6 % et 0.5 % au T1. L'accélération observée au Royaume-Uni reflète principalement une hausse de la consommation privée et de la consommation des administrations publiques, tandis qu'aux États-Unis, les rebonds de la consommation des administrations publiques et des exportations, ainsi que l'augmentation de l'investissement, ont soutenu la croissance économique.

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La croissance a également augmenté au Japon, passant de 0.2 % au T4 à 0.5 % au T1, et plus marginalement en Allemagne, de 0.2 % à 0.3 %. Au Canada, la croissance a rebondi à 0.4 %, après une contraction de 0.2 % au trimestre précédent. À l'inverse, la France a enregistré une croissance nulle au T1, après une hausse de 0.2 % au trimestre précédent, les baisses de la consommation privée, de l'investissement et des exportations ayant pesé sur l'activité économique. La croissance a ralenti en Italie (de 0.3 % au T4 à 0.1 % au T1), sous l'effet d'un recul de la demande intérieure.

Selon le document, parmi les autres pays de l'Ocde pour lesquels des données étaient disponibles, la Corée a enregistré le taux de croissance trimestrielle le plus élevé au T1 (1.7 %), suivie par la Finlande (0.9 %) ainsi que par la Hongrie et la Suisse (0.8 % dans les deux pays). À l'inverse, l'Irlande a continué d'afficher la plus forte contraction (-2.0 %), suivie d'Israël et du Mexique (-0.8 % dans les deux pays).

En glissement annuel, la croissance du Pib de la zone Ocde a légèrement augmenté au T1 par rapport au T4, passant de 1.7 % à 1.8 %. Parmi les économies du G7, les États-Unis ont enregistré la plus forte hausse annuelle (2.7 %), tandis que l'Allemagne a enregistré la plus faible (0.3 %).

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