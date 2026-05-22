Cote d'Ivoire: Distinction internationale - Grand-Bassam récompensée pour son engagement en faveur du développement durable

La ville de Grand-Bassam continue de faire rayonner son image bien au-delà des frontières ivoiriennes.

La commune historique a été distinguée lors de la 4e édition de l'Africa QHSE Forum 2026, organisée le 21 mai 2026 autour du thème : « Performance durable et compétitivité des entreprises africaines : investir dans la qualité, l'innovation et la transition écologique ».

À cette occasion, la Mairie de Grand-Bassam a reçu le prestigieux prix « Africa Business Awards for Lands Restoration 2026 » dans la catégorie « Gouvernance locale, responsable et durable ». Une distinction qui vient saluer les efforts engagés par les autorités municipales en matière de protection de l'environnement, de restauration des terres et de promotion du développement durable.

Cette reconnaissance internationale récompense notamment la vision stratégique portée par le Conseil municipal à travers plusieurs outils de planification et de gouvernance locale. Parmi eux figurent l'Agenda 21 local, le schéma directeur ainsi que le plan communal de sauvegarde, élaborés afin d'accompagner le développement harmonieux de la ville tout en intégrant les enjeux environnementaux et sociaux.

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Le jury du forum a également mis en avant les nombreux partenariats développés par la municipalité avec des acteurs techniques et institutionnels pour renforcer la résilience écologique et améliorer durablement le cadre de vie des populations.

Au-delà des aspects environnementaux, le comité scientifique de l'Africa QHSE Forum a salué les initiatives sociales portées par la commune en faveur des femmes, des jeunes et de l'éducation. Des actions qui traduisent la volonté des autorités municipales de bâtir un modèle de développement inclusif et durable.

Les projets liés à l'économie circulaire, à l'énergie solaire et à l'utilisation d'équipements durables ont également pesé dans l'attribution de cette récompense. Ces initiatives visent à inscrire Grand-Bassam dans une dynamique de transition écologique adaptée aux défis climatiques actuels.

À travers cette distinction, le Maire Jean-Louis Moulot et l'ensemble du Conseil municipal voient ainsi leurs efforts reconnus au niveau continental. Cette récompense vient conforter l'ambition de faire de la cité balnéaire un modèle de gouvernance locale durable et une référence africaine en matière de préservation environnementale et d'innovation territoriale.

Ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Grand-Bassam confirme ainsi sa volonté de conjuguer développement urbain, protection de l'environnement et inclusion sociale dans une perspective durable.