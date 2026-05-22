Cote d'Ivoire: Lutte contre l'hypertension artérielle - Vers la démocratisation de la prise en charge des patients

22 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)

La Fondation Coeur citoyen a organisé sa traditionnelle journée scientifique dénommée Pré-Jmhta autour du thème : « Maîtriser l'hypertension artérielle ensemble ». C'était le 16 mai 2026, au Centre médical Saint-Sauveur Miséricordieux de Yopougon, quartier Millionnaire. Cette journée s'inscrit dans la dynamique de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle (Hta), célébrée le 17 mai de chaque année.

« Ce séminaire pluridisciplinaire vise à réunir les professionnels de la santé (néphrologues, diabétologues, cardiologues, neurologues, sages-femmes, infirmiers) autour de la question de l'hypertension artérielle afin de favoriser une prise en charge holistique de la maladie. C'est également un cadre de rencontres et de partage d'expériences », a expliqué Caroline Coulibaly, secrétaire générale de cette fondation.

Dr Aka Apollinaire, directeur départemental de la Santé de Yopougon-Est, qui présidait cette journée, a salué l'initiative. Il a souligné l'importance du renforcement des capacités des prestataires, ainsi que des échanges entre universitaires autour des maladies métaboliques, notamment l'Hta et le diabète, mais aussi des problèmes de santé publique.

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Pour sa part, Pr Bamba Kamagaté, cardiologue, a tiré la sonnette d'alarme sur l'ampleur de l'Hta en Côte d'Ivoire. « Selon les chiffres, plus de 50 % des patients sont hypertendus. Malheureusement, l'hypertension est encore souvent découverte à un stade avancé, avec des complications neurologiques, cardiovasculaires ou rénales », a-t-elle déploré.

Selon elle, il faut amener le patient à devenir acteur de sa santé. « Il doit savoir pourquoi il est traité, reconnaître les effets des médicaments qui lui sont prescrits et bénéficier d'une éducation thérapeutique », a soutenu Pr Bamba Kamagaté.

Dans cette dynamique, Pr Tia Mélanie, néphrologue et présidente de la Société ivoirienne de néphrologie, a plaidé pour une prise en charge individualisée des patients. « Nous devons passer d'une prise en charge globale à une prise en charge personnalisée du patient », a-t-elle affirmé.

Quant au Pr Aka Kouamé Félix, médecin endocrinologue et chef de service du Centre antidiabétique d'Abidjan (Casa), il a insisté sur la nécessité d'une démocratisation de la prise en charge de l'hypertension artérielle. « Il faut que, dans tout centre de santé où exerce un infirmier ou un médecin, celui-ci soit capable de diagnostiquer cette maladie, de proposer un traitement et d'assurer le suivi. Le recours au spécialiste (cardiologue, neurologue ou néphrologue) ne devrait intervenir qu'en dernier ressort, car dans deux tiers des cas, l'Hta est découverte lorsque le patient a déjà subi un accident cardiaque », a-t-il suggéré.

Selon les statistiques, en Côte d'Ivoire, sur 12 millions de personnes, 9 millions ignorent qu'elles sont hypertendues. Et parmi celles déclarées hypertendues, seulement 12 % suivent un contrôle médical régulier. D'où l'intérêt de mettre l'accent sur la sensibilisation et les campagnes de dépistage précoce.

Une correspondance particulière d'E.Y.

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