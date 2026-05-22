Cote d'Ivoire: Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - La Côte d'Ivoire sur la bonne voie

La 45e réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba) a ouvert officiellement ses portes, le jeudi 21 mai 2026 à Abidjan. Réunissant ministres, experts financiers, représentants de la Cedeao et partenaires internationaux, la rencontre de haut niveau se tient autour de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, Moussa Sanogo, représentant le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly a souligné que chaque faiblesse dans les systèmes financiers devient une porte ouverte à l'instabilité. Interpellant, il a soutenu que, la lutte contre le blanchiment d'argent n'est plus une simple exigence internationale, mais une question de souveraineté et de développement. Raison, pour laquelle il salue l'engagement des États ouest-africains qui affichent une volonté commune de protéger leurs économies et de renforcer la stabilité de la sous-région. Annonçant la bonne nouvelle pour son pays, il a révélé qu'elle sortira bientôt de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).

Il faut noter que la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de son Chef de État, Sem Alassane Ouattara continue, à travers des réformes institutionnelles et réglementaires, de mener des efforts significatifs afin que le pays ne soit pas considéré comme un territoire vulnérable aux activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Prenant la parole, le Général Idrissa Touré, président de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières de Côte d'Ivoire) a signifié que la tenue de cette plénière à Abidjan constitue un signal fort à l'endroit de la communauté nationale et internationale sur l'engagement de la Côte d'Ivoire à garantir un dispositif de LBC/FT robuste, efficace et capable de détecter et de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il a par ailleurs dit sa reconnaissance au directeur sortant du Giaba pour avoir fait de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme une priorité au coeur des politiques des gouvernements.

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« Malgré les perturbations à l'échelle mondiale, nos régions ne sauraient être un refuge pour les activités illicites qui sapent nos processus de gouvernance et l'intégrité de nos systèmes financiers », a déclaré, le Directeur général du Giaba, Edwin Harris. Qui en fin de mandat a invité ses correspondants nationaux ainsi que ses partenaires techniques et financiers à accorder à son successeur le même soutien dont il a bénéficié durant son mandat.