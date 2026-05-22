Cote d'Ivoire: Service financier en Côte d'Ivoire - Les consommateurs ont désormais leur baromètre de satisfaction

Le Baromètre, observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire (Baromètre OQSF-CI), est un nouveau contrat de confiance né entre le secteur financier et les consommateurs en Côte d'Ivoire. Porté sur la qualité des services financiers, cet outil numérique mesurera désormais la satisfaction des usagers des banques, assurances et services financiers en Côte d'Ivoire. Le Conseiller technique, Galla Kouamé Armand, représentant le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget a au nom du ministre Adama Coulibaly procédé au lancement officielle de ce joyau, le jeudi 21 mai 2026 à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères.

Soulignant que l'instrument se positionne comme une réponse concrète aux défis de l'inclusion financière, il a par ailleurs indiqué que l'événement s'inscrit au coeur de la vision du président de la République, Alassane Ouattara qui a fait de l'amélioration du bien-être des populations et de la modernisation de l'Etat, une priorité absolue. Au nom du patron de l'événement, le Conseiller technique a félicité le Conseil d'orientation et le secrétariat exécutif de l'OQSF-CI pour cette innovation majeure qui place son pays aux avant-postes de la régulation de la qualité et pionnière dans la sous-région. « Le Baromètre que nous lançons sera le thermomètre précis qui permettra de mesurer, mois après mois, la mise en oeuvre effective de ces recommandations, qui mettent en lumière les freins à la satisfaction des Usagers ainsi qu'à l'inclusion financière. ». A-t-il conclu.

Mme Loukou Yao Léocadie, secrétaire exécutif de l'OQSF-CI a expliqué pour sa part qu'il s'agit de transformer les évaluations des usagers en données de qualité pour améliorer durablement les services financiers. A l'écouter le baromètre repose sur plusieurs critères d'évaluation, notamment, l'accueil et la prise en charge, l'écoute, l'information et le conseil, la qualité et le coût des services ; les délais, et la réactivité, la disponibilité des services et l'environnement d'accueil. Elle a en outre rassuré que les indicateurs seront publiés mensuellement à travers un indicateur de satisfaction mensuel (Ism) tandis qu'un rapport annuel établira l'Indice global de satisfaction financière (Igsf).

Pour Ahoussi Arthur, président du Conseil d'orientation de l'observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, cet instrument était impératif pour la régulation de la qualité qui repose sur des preuves, des chiffres et des indicateurs irréfutables. Raison pour laquelle il est à la fois, inclusif, rigoureux et utile. «...Il donne la parole à tous, sans distinction ; il s'appuie sur une méthodologie validée, respectant les missions fixées par notre décret fondateur et offre aux institutions financières un miroir fidèle de leurs forces, mais surtout de leurs axes d'amélioration » a-t-il laissé entendre.

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Notons, que le lancement de cette plateforme dynamique a été marqué par un temps de réflexion collective avec un panel qui a porté sur « l'Expérience client », est le reflet de notre méthode : écouter tous les Acteurs qu'ils soient Fournisseurs de l'offre (assurances, banques, microfinances, mobile money) ou Consommateurs, pour bâtir ensemble un écosystème financier robuste et performant.