La riche gastronomie turque, façonnée par des millénaires d'histoire, de traditions et d'échanges culturels, continue de rayonner à travers le monde. À Abidjan, cette richesse culinaire a été mise à l'honneur à l'occasion de la Semaine de la cuisine turque 2026, célébrée du 21 au 27 mai sous le thème officiel « La Table du patrimoine » (Bir Sofrada Miras). La Résidence de la République de Türkiye à Cocody a accueilli, ce jeudi 21 mai 2026, une réception gastronomique réunissant personnalités diplomatiques, membres du gouvernement et invités de marque autour des saveurs emblématiques du patrimoine culinaire turc. Organisée par l'ambassadrice de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan Barim, cette immersion gourmande a permis aux convives de découvrir les grands classiques d'une cuisine considérée parmi les plus riches au monde.

Placée sous le signe du partage et de la mémoire collective, l'édition 2026 met en lumière la cuisine turque non seulement comme un ensemble de recettes, mais surtout comme un patrimoine culturel vivant, transmis de génération en génération à travers les migrations, les rituels familiaux et les traditions ancestrales autour de la table.

Dans une atmosphère chaleureuse mêlant diplomatie, culture et art culinaire, les invités ont été transportés dans un véritable voyage gastronomique à travers une sélection de plats emblématiques de la Türkiye.

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Les convives ont dégusté les célèbres manti, de délicats raviolis turcs farcis à la viande, servis avec une sauce au yaourt relevée de beurre fondu et d'épices ; le sarma, composé de légumes ou de feuilles de vigne farcis, illustrant le raffinement des techniques culinaires traditionnelles ; ainsi que les köfte, savoureuses boulettes de viande épicées, préparées différemment selon les régions du pays. Impossible d'évoquer la gastronomie turque sans mentionner le légendaire baklava, véritable joyau de la pâtisserie orientale, composé de fines couches de pâte croustillante, de pistaches et d'un délicat sirop sucré. Le repas s'est achevé autour du traditionnel café turc, dont les arômes puissants ont prolongé cette expérience sensorielle. Le kebab turc traditionnel, appelé döner Kebab, se compose de viande grillée sur une broche verticale, servie dans du pain a été dégusté par les convives de marque.

« Que vous dégustiez un kebab savoureux, que vous vous régaliez avec un dessert sucré ou que vous savouriez un café turc après un repas, chaque bouchée vous transporte à un coin différent de la Türkiye », a confié l'ambassadrice Deniz Erdoğan Barim, soulignant la diversité d'une gastronomie nourrie par les civilisations ayant traversé le pays au fil des siècles.

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment Eugène Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, ainsi que d'anciens membres du gouvernement, des diplomates, des élus, des représentants des pouvoirs publics et des opérateurs économiques.

Pour la diplomate turque, la gastronomie constitue un puissant vecteur d'identité et de rapprochement entre les peuples. « La cuisine turque est un festin où les riches saveurs, la variété des ingrédients et une longue tradition culinaire se rencontrent pour créer des plats transmis de génération en génération », a-t-elle affirmé.

Initiée sous le haut patronage de la Première dame de Türkiye, Emine Erdoğan, la Semaine de la cuisine turque vise à promouvoir le patrimoine gastronomique national comme outil de dialogue interculturel. Cette cinquième édition accorde une place centrale à la table, perçue comme un espace de transmission, de mémoire et de communion entre les peuples.

Très enthousiaste à l'issue de la dégustation, le ministre Abou Bamba n'a pas caché sa satisfaction face à la diversité des mets proposés. Saluant l'hospitalité turque, il a estimé que cette expérience culinaire constituait déjà un aperçu de l'accueil qui attend la délégation ivoirienne lors de la COP31 prévue en Türkiye.

« Nous sommes très satisfaits de tout ce que nous avons mangé, de tout ce que nous avons découvert ici en termes de gastronomie turque. Nous sommes déjà dans une dynamique de préparation de la COP31 à Antalya. C'est un avant-goût de ce que nous allons vivre en Türkiye », a-t-il déclaré.

Le ministre a également insisté sur la qualité des saveurs découvertes au cours de cette réception gastronomique, affirmant que cette immersion avait éveillé la curiosité de la délégation ivoirienne pour la destination turque. « Nous sommes extrêmement satisfaits de ce que nous avons vu, de ce que nous avons mangé. Nos papilles gustatives ont véritablement été mises à l'épreuve », a-t-il ajouté avec enthousiasme.

Se projetant déjà vers les enjeux climatiques mondiaux, Abou Bamba a souligné l'importance de la participation ivoirienne au prochain grand rendez-vous international sur le climat. « Nous nous réjouissons à l'avance d'arriver en Türkiye avec la délégation ivoirienne pour participer à ce grand événement mondial consacré aux discussions et aux actions en faveur du climat », a-t-il indiqué, avant d'adresser ses remerciements à la Türkiye et à son ambassade à Abidjan pour cette initiative diplomatique et culturelle.