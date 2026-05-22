Ile Maurice: Un grand rassemblement diocésain placé sous le signe de la foi, de la jeunesse et de l'inclusion

À l'occasion de la Pentecôte, célébrée cette année le dimanche 24 mai, le diocèse de Port-Louis convie les fidèles à un grand rassemblement au Collège St Mary's, à Rose-Hill. Pour la deuxième fois depuis son installation comme 12e évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean Michaël Durhône souhaite donner une dimension particulière à cette célébration en réunissant l'ensemble de l'Église diocésaine autour d'un moment de prière, de communion et de fraternité.

Point fort de cette journée spirituelle : la confirmation de 80 adultes et jeunes provenant des différentes paroisses du diocèse. Une célébration symbolique qui viendra marquer leur engagement dans la foi chrétienne.

Dès 10 heures, une grande animation spirituelle sera proposée aux participants. Axée sur la prière et l'écoute, elle sera assurée par le Renouveau Charismatique, le Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes ainsi que les Living Waters. Des temps de louange, des flash mobs et plusieurs moments de partage rythmeront cette première partie de la journée.

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Le Service Écoute et Prière mettra également en place un accompagnement en binômes afin d'accueillir les fidèles, écouter leurs souffrances et porter leurs intentions dans la prière. Les jeunes seront aussi pleinement impliqués dans cette célébration à travers des animations, des mises en scène et des temps d'écoute spécialement aménagés pour eux.

À 14 heures, un temps de recueillement animé par le Père Jean-Claude Véder précédera la messe solennelle prévue à 14h30.

Le diocèse invite par ailleurs les participants à se vêtir de blanc, une couleur rappelant le baptême et l'espérance chrétienne. La célébration fera également place à l'inculturation avec la participation des Rodriguais, Chagossiens et Agaléens.

Une attention particulière sera accordée aux personnes en situation de handicap. Une trentaine de places seront spécialement aménagées pour les personnes en fauteuil roulant afin de leur permettre de participer pleinement à cette célébration dans un esprit d'inclusion et de respect.

L'organisation mobilisera des moyens importants avec notamment 50 servants d'autel, 100 donneurs de communion, 100 scouts, 100 brancardiers pour les premiers soins, 60 choristes et 14 musiciens. Pas moins de 16 000 hosties seront également préparées pour cette grande célébration diocésaine. Une cantine sera disponible sur place.

Monseigneur Jean Michaël Durhône donne davantage de détails sur cette célébration de la Pentecôte 2026.