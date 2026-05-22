Ile Maurice: MACOSS appelle à une mobilisation urgente pour soutenir les ONG

Face à la baisse des financements internationaux, à l'augmentation des charges administratives et à la persistance des inégalités sociales, le Mauritius Council of Social Service (MACOSS) tire la sonnette d'alarme. Lors de l'ouverture officielle du Membership Forum 2026 - Session 1 au Flying Dodo ce matin, son président, Suraj Ray, a appelé à une mobilisation collective autour de trois priorités jugées vitales pour le secteur associatif : la mobilisation des ressources, les partenariats stratégiques et la durabilité des ONG.

Dans une déclaration marquée par un ton à la fois lucide et engagé, Suraj Ray a rappelé que les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Mauriciens, souvent loin des projecteurs. «Les ONG ne travaillent pas pour accumuler des richesses, mais pour répondre à des réalités humaines bien concrètes», a-t-il affirmé, évoquant le soutien apporté aux familles vulnérables, aux enfants en situation de handicap, à la protection de l'environnement ou encore à la lutte contre l'exclusion sociale.

Le président du MACOSS estime toutefois que les progrès économiques affichés par Maurice masquent encore de profondes fragilités sociales. Selon lui, les statistiques nationales ne reflètent pas toujours les difficultés vécues sur le terrain. Il plaide ainsi pour un dialogue renforcé entre l'État, le secteur privé, les médias et les ONG, afin de construire un modèle de développement plus inclusif et durable pour le pays.