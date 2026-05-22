Afrique: "Kër Nafy" - Kalista Sy signe une nouvelle fresque féminine entre amour, pouvoir et résilience

Le cinéma Pathé Dakar a vibré ce jeudi 21 mai 2026 au rythme de l'avant-première de Kër Nafy, la toute première Création Originale CANAL+ portée par la scénariste et productrice sénégalaise Kalista Sy.

Après les succès retentissants de Maîtresse d'un homme marié, Yaay 2.0 ou encore Plan A Trois, la créatrice revient avec une œuvre ambitieuse mêlant drame familial, romance et enjeux sociaux contemporains.

Produite par Mediawan Africa et réalisée par Eric Berges et Djeydi Djigo, la série a été principalement tournée dans le Delta du Saloum, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Une série entre passions, héritage familial et combats féminins

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Au cœur du récit se trouve Nafy, une femme déterminée à reprendre le contrôle de son existence après la disparition mystérieuse de son mari.

Propulsée à la tête de "Kër Nafy", un lodge niché dans le décor majestueux du Sine Saloum, elle devra affronter pressions familiales, défis économiques et bouleversements personnels pour préserver son indépendance.

Mais sa route croisera également celle de Samba, ancien prétendant devenu homme d'affaires, avec qui elle sera contrainte de collaborer. Une relation professionnelle qui pourrait progressivement laisser place à une histoire plus intime et passionnelle.

À travers cette intrigue, la série aborde plusieurs thématiques rarement traitées avec autant de frontalité dans les productions africaines : le divorce, l'amour après 50 ans, les relations avec un homme plus jeune, l'infertilité, mais aussi les ambitions professionnelles des femmes dans une société encore marquée par de nombreux tabous.

Portée par un casting réunissant notamment Marième Faye, Moussa Sow, Ousseynou Bissichi et Amy Lucia Diop, Kër Nafy promet une immersion riche en émotions, tensions familiales et rebondissements.

Mme Nathalie Folloroux, Directrice des chaînes CANAL+ Afrique a salué une œuvre forte, portée par une voix incontournable du paysage audiovisuel africain :

"Nous sommes très heureux de lancer cette première Création Originale CANAL+ signée Kalista Sy, créatrice à succès et voix majeure du féminisme africain. Dans un décor exceptionnel au Sénégal où passions, ambitions et destins s'entrelacent, cette saga captivante donne vie à une galerie de personnages incarnés par des acteurs de renom. "

Même enthousiasme du côté d'Alexandre Rideau, Producer & Head of Mediawan Africa, qui a souligné la volonté de produire des récits africains ambitieux et profondément ancrés dans les réalités contemporaines du continent.

Kalista Sy, une voix majeure des récits féminins africains

Au fil des années, Kalista Sy s'est imposée comme l'une des figures les plus influentes de l'industrie audiovisuelle sénégalaise et africaine.

Grâce à des séries devenues cultes, la scénariste a su ouvrir des débats longtemps considérés comme sensibles dans plusieurs sociétés africaines.

Lors de cette avant-première, plusieurs intervenants ont salué son impact sur le développement du cinéma et des séries africaines. Le directeur général du cinéma Pathé Dakar, Moustapha Samb, a notamment rendu hommage à son apport dans la valorisation des productions locales et dans le rayonnement du storytelling africain.

Même reconnaissance du côté de Mme Fatou Ba Sow, directrice générale de CANAL+, qui a salué le courage de la réalisatrice :

"Kalista Sy a osé aborder des sujets sensibles pour donner une voix à toutes ces femmes confrontées aux réalités de notre société. Ses œuvres ont profondément marqué le paysage audiovisuel africain."

Prenant la parole devant le public, Kalista Sy a insisté sur l'importance pour les créateurs africains de raconter eux-mêmes leurs histoires :

"Ce que nous faisons est très important. Nous racontons nos propres histoires, celles qui nous représentent et nous identifient. L'étape suivante, c'est de montrer au monde que nous sommes là et que nous avons notre place. "

Avec Kër Nafy, elle poursuit ainsi son ambition : construire un cinéma africain moderne, audacieux et profondément connecté aux réalités sociales du continent.

Une œuvre qui pourrait bien confirmer une nouvelle fois la place grandissante des productions sénégalaises sur la scène audiovisuelle internationale.