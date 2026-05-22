Cote d'Ivoire: Sécurité - Le gouvernement ivoirien renforce le dispositif militaire dans le Nord du pays

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a entamé, ce jeudi 21 mai 2026, une tournée de deux jours dans le nord de la Côte d'Ivoire, consacrée au renforcement de l'outil de défense national à travers l'inauguration de plusieurs infrastructures stratégiques destinées aux Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI).

Cette visite s'inscrit dans la dynamique de modernisation et de consolidation des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité, particulièrement engagées dans la sécurisation de la Zone opérationnelle Nord, confrontée depuis plusieurs années aux défis sécuritaires transfrontaliers.

Première étape de cette tournée : le 4e Bataillon d'infanterie de Korhogo, où le ministre de la Défense a procédé à l'inauguration d'un nouveau Centre médical des Armées ainsi que d'un atelier de maintenance. Ces infrastructures visent à améliorer les capacités de soutien logistique et la prise en charge sanitaire des militaires déployés dans cette partie stratégique du territoire.

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La tournée gouvernementale s'est ensuite poursuivie à Ferkessédougou avec la mise en service d'un hôpital militaire moderne, d'un atelier de maintenance et d'un escadron mobile de Gendarmerie. Ces nouveaux équipements viennent renforcer le maillage sécuritaire dans le nord du pays et offrir de meilleures conditions de travail aux personnels de la Défense et de la Sécurité.

À travers cette série d'infrastructures, le gouvernement ivoirien réaffirme sa volonté de placer l'amélioration des conditions de vie, de soutien et de travail des forces armées au coeur de son action. Les autorités entendent ainsi garantir une plus grande efficacité opérationnelle des unités engagées sur le terrain dans la protection de l'intégrité territoriale.

Engagées avec professionnalisme et dévouement dans la lutte contre les menaces sécuritaires, notamment aux frontières nord, les Forces de défense et de sécurité ivoiriennes se positionnent désormais comme un acteur crédible de la coopération sécuritaire régionale et internationale.

La réalisation de ces infrastructures a bénéficié de l'appui déterminant de l'Union européenne à travers les projets « DEFEND-CI » et « PARSEC ». Le Fonds de prévoyance militaire a également contribué à cet élan à travers la construction d'extensions neuves et l'équipement des différents services en matériels de dernière génération.

Au-delà de leur vocation militaire, ces infrastructures modernes devraient aussi permettre une meilleure prise en charge médicale des populations vivant dans les zones frontalières du nord du pays, tout en renforçant l'autonomie opérationnelle des unités déployées sur le terrain.