Cote d'Ivoire: Opportunités d'affaires - Des opérateurs économiques mauriciens en prospection à Abidjan

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) a abrité, le jeudi 21 mai 2026, dans ses locaux à Abidjan-Plateau, le Forum économique des affaires Maurice-Côte d'Ivoire, édition 2026, en présence du consul honoraire de la République de Maurice en Côte d'Ivoire, Frédérique Lam.

Ce forum vise à promouvoir les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, à renforcer les relations d'affaires entre les secteurs privés ivoirien et mauricien, et à favoriser le développement de partenariats stratégiques. Le directeur de cabinet adjoint, Olivier Daipo, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, a indiqué que la République de Maurice est un partenaire financier d'élite pour la Côte d'Ivoire. « Les opportunités que nous mettons sur la table aujourd'hui sont massives. Nous vous invitons à vous engager à nos côtés sur le long terme », a-t-il lancé à l'endroit des opérateurs économiques mauriciens.

La vice-présidente, Nadine Bla, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Faman, a remercié la délégation mauricienne pour son déplacement en terre ivoirienne. « La Côte d'Ivoire constitue aujourd'hui une porte d'entrée stratégique vers le marché ouest-africain, portée par une économie dynamique, une population jeune et un environnement d'affaires en constante évolution », a-t-elle déclaré, soulignant que les perspectives d'investissement sont nombreuses, notamment dans l'agro-industrie, les services financiers, les infrastructures, l'énergie et les technologies.

Aussi a-t-elle rappelé que la Côte d'Ivoire poursuit avec détermination sa transformation économique et consolide son positionnement comme hub stratégique en Afrique de l'Ouest. « Cette ambition se traduit notamment à travers le Plan national de développement 2026-2030, estimé à plus de 114 700 milliards de Fcfa, soit environ 203 milliards de dollars, dont près de 70 % sont destinés au secteur privé », a-t-elle indiqué.

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À l'en croire, la République de Maurice constitue également une référence africaine en matière de services financiers et de structuration d'investissements, avec des expertises susceptibles d'accompagner les ambitions de croissance des entreprises ivoiriennes. « En ma qualité de vice-présidente en charge du tourisme, de la culture, de la Francophonie et des services, je demeure convaincue que les relations économiques durables se construisent également à travers la connaissance mutuelle de nos peuples, de nos cultures et de nos talents », a poursuivi l'émissaire de Touré Faman.

Pour Nadine Bla, ce forum s'inscrit dans un processus déjà engagé entre les deux pays depuis les Journées ivoiriennes organisées à Port-Louis en 2022 et la signature d'un protocole d'accord entre les chambres de commerce de Côte d'Ivoire et de Maurice. « Nous souhaitons que ce forum soit avant tout un espace d'opportunités, de rencontres stratégiques et de construction de partenariats durables », a insisté Nadine Bla.

Le directeur de l'Economic Development Board Mauritius, Nanda Narrainen, a relevé que l'avenir du continent africain repose sur une coopération Sud-Sud solide et pragmatique. « Maurice ne se contente pas d'être simplement un partenaire de la Côte d'Ivoire, nous sommes également le socle sur lequel repose une grande partie de l'architecture africaine », a-t-il déclaré. Il a indiqué qu'en choisissant Maurice, les entrepreneurs ivoiriens intègrent un centre financier qui a déjà canalisé plus de 80 milliards de dollars d'investissements vers l'Afrique, garantissant une expertise inégalée dans la gestion des flux transfrontaliers.

Selon lui, Maurice offre aux entreprises ivoiriennes un accès privilégié à des marchés vastes et diversifiés. En 2012, les investissements mauriciens en Côte d'Ivoire s'élevaient à environ 593 millions de dollars, mais à ce jour, ils atteignent la barre symbolique du milliard de dollars, portés par 121 sociétés de global business ayant choisi la terre ivoirienne pour déployer leurs activités.

« À l'heure où la Côte d'Ivoire accélère sa transformation digitale, Maurice se positionne comme votre partenaire technologique. Grâce à nos câbles sous-marins de dernière génération (Metiss, T3), nous offrons une connectivité de classe mondiale. Nous invitons les fintechs ivoiriennes à établir leurs sièges régionaux à Maurice pour bénéficier d'un écosystème unique en Afrique », a-t-il exhorté.