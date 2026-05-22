Cote d'Ivoire: UNESCO/projet Bear III - Des professionnels de l'éducation renforcent leurs capacités

La deuxième journée des activités du projet Bear III (Better Education for Africa's Rise) s'est tenue, le 20 mai, au Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle ( Cidfor).

Cette rencontre a réuni responsables et praticiens de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle (Eftp ) autour d'un atelier porté par l'Unesco-Unevoc. L'objectif de cette initiative est de renforcer les compétences des acteurs du secteur afin de concevoir, mettre en oeuvre et assurer le suivi des systèmes d'Eftp adaptés aux réalités du marché du travail. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Bear III qui prévoit des sessions de formation, des ateliers techniques, des études sectorielles ainsi que des actions de renforcement des capacités institutionnelles des centres de formation.

Mame Omar Diop, représentant de l'Unesco en Côte d'Ivoire, a rappelé que le projet Bear III constitue une initiative majeure de l'Unesco pour accompagner les pays africains dans la transformation de leurs systèmes d'enseignement technique et de formation professionnelle. Selon le diplomate, ce programme ambitionne d'améliorer significativement la qualité, la pertinence et l'attractivité de l'Eftp, tout en veillant à l'adéquation entre les formations proposées et les exigences du marché de l'emploi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également souligné l'importance accordée aux secteurs de la mode et de la beauté, désormais considérés comme de véritables filières porteuses d'emplois et d'opportunités entrepreneuriales pour les jeunes et les femmes. Le représentant du ministre délégué , Amon Akre Albert, a souligné que cette rencontre constitue une étape importante dans l'ambition commune de moderniser et de rendre plus performant le système éducation-formation en Côte d'Ivoire.

Selon lui, le développement du système éducatif et de la formation professionnelle demeure une priorité du gouvernement ivoirien, notamment face aux mutations technologiques et aux nouvelles exigences du marché de l'emploi. Il a insisté sur la nécessité de préparer la jeunesse ivoirienne à relever les défis de demain grâce à des compétences adaptées et compétitives.

Le représentant du ministre a également mis en avant l'importance de la planification stratégique dans le développement des établissements d'Etfp. Il a expliqué que celle-ci ne se limite pas à un simple document administratif, mais constitue un véritable outil de gouvernance, de mobilisation des ressources et d'orientation des actions.

« Des plans stratégiques bien conçus, fondés sur des données fiables et alignés sur les priorités nationales, contribueront à améliorer la pertinence et l'efficacité de notre système éducation-formation », a-t-il affirmé. Les thématiques développées au cours de l'atelier portent notamment sur la modernisation des établissements, l'inclusion et l'adaptation des formations aux besoins du monde professionnel.