Cote d'Ivoire: Vie syndicale - La CNEC, section de Bouaké, renforce les capacités des membres de son bureau

L'atelier de formation s'est déroulé le 16 mai, dans une ambiance studieuse. La Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs (Cnec), section de Bouaké, a organisé, le 16 mai 2026, au foyer Jeune Viateur de Bouaké, un atelier de formation pour renforcer les capacités des membres de son bureau pour une efficacité dans la lutte.

Désormais outillés, ces membres pourront mener le combat pour de meilleures conditions salariales et de travail pour l'ensemble de leurs syndiqués. En marge de cet atelier, Mamadou Bamba, le nouveau secrétaire général de la Cnec, section de Bouaké, a été officiellement présenté. Il a été porté à la tête de cette section il y a deux mois. Placée sous le thème : « Leadership, gestion organisationnelle et cadre juridique de l'activité syndicale dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire », cette rencontre a permis à Mamadou Bamba de marquer l'une de ses premières actions par la formation des membres de son bureau.

Aussi a-t-il exhorté les uns et les autres à s'approprier les connaissances, orientations et conseils qui leur ont été transmis. « Un syndicaliste bien formé est une force de proposition pour ses membres et pour la société en général », a-t-il souligné. Parrain de cet atelier, Sylvère Aubin Diescieu Kazon, enseignant-chercheur à Université Félix Houphouët-Boigny, par ailleurs porte-parole principal de la Cnec, a félicité le nouveau secrétaire général, Mamadou Bamba, qui a jugé nécessaire de former les membres de son bureau à la vie syndicale, notamment sur l'organisation du syndicat et le leadership qu'ils doivent incarner en tant que syndicalistes.

Pour sa part, en qualité d'invité spécial, Théodore Zadi Gnagna, président de la Confédération syndicale, plateforme nationale à laquelle la Cnec est affiliée, a insisté sur l'importance de la formation dans l'action syndicale. « Le syndicalisme est un véritable métier. Ce n'est ni un refuge pour ceux qui ont échoué ou refusent de travailler, ni un cadre de confrontation systématique avec l'État », a-t-il déclaré.

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