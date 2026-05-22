Le vice-Premier ministre a inauguré, le 21 mai, à Korhogo et à Ferkessédougou, des infrastructures médicales et des ateliers de maintenance en vue de renforcer les capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité (Fds) dans cette partie de la Côte d'Ivoire.

Une armée forte repose sur des infrastructures sanitaires performantes pour l'assistance et la prise en charge des soldats. Le vice-Premier ministre, Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, fort de cette conviction et surtout dans la dynamique de renforcement de la sécurité dans la zone opérationnelle nord de la Côte d'Ivoire, a officiellement mis en service, le 21 mai 2026, le centre médical des armées.

Cette infrastructure sanitaire, implantée au coeur du 4e bataillon d'infanterie de Korhogo et dotée d'équipements modernes ainsi que d'un plateau technique performant, a été conçue, selon lui, pour offrir des soins de proximité aux militaires, à leurs familles ainsi qu'aux populations environnantes en cas de besoin. Il a précisé que la construction de cet établissement a bénéficié de l'appui de Union européenne à travers l'entité Expertise France.

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Le vice-Premier ministre, très heureux de l'inauguration de cet ouvrage sanitaire, a fait savoir que ce centre médical fait partie d'un ensemble de projets financés par l'Ue à travers les projets « Defend » et Parsec. Il s'agit, selon lui, de la construction ou de la réhabilitation de quatre ateliers de maintenance militaire et d'infrastructures médicales à Ferkessédougou, Kong, Bouna et Korhogo.

Dans cette perspective, il a traduit sa reconnaissance à cette organisation. « Notre partenariat met en exergue l'importance de ce domaine spécifique dans l'efficacité des opérations à mener pour la défense des territoires et la protection des populations. Je voudrais donc, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, Chef suprême des armées, remercier l'Ue pour tous ses investissements estimés à 8 milliards de Fcfa », a-t-il expliqué.

Le vice-Premier ministre a, par ailleurs, invité le chef d'état-major général des armées, le général d'armée Lassina Doumbia, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs à faire bon usage de ces infrastructures et à en prendre soin. « Leurs coûts de réalisation méritent qu'elles soient bien entretenues », a-t-il soutenu.

La cérémonie a été marquée par une visite guidée des différentes installations du centre médical. L'établissement se compose notamment d'un service de médecine générale, de salles de premiers soins, de matériels de réanimation, de lits d'observation et d'une pharmacie interne.