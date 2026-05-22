Cote d'Ivoire: « Coupé-décalé » et « Tradi-moderne » ivoirien en deuil - DJ Congélateur range définitivement le micro

Le monde du coupé-décalé ivoirien est frappé par une nouvelle disparition. L'artiste et animateur ivoirien DJ Congélateur est décédé ce jeudi 21 mai 2026 au Centre hospitalier universitaire de Treichville, à Abidjan, selon plusieurs sources concordantes relayées sur les réseaux sociaux, dans la presse en ligne et à la télévision nationale Rti1 dans son émission « C'est Midi ».

L'annonce de sa disparition a suscité une vive émotion au sein du milieu artistique ivoirien ainsi que parmi ses nombreux admirateurs. Depuis l'annonce du décès, les messages de condoléances affluent sur les plateformes sociales, saluant la mémoire d'un artiste au style atypique, connu pour son humour, son énergie débordante et sa proximité avec le public. Le style musical de DJ Congélateur oscille principalement entre le Coupé-Décalé et le Tradi-moderne ivoirien.

De son vrai nom Koffi Kouakou Elias, DJ Congélateur s'était progressivement imposé dans l'univers du coupé-décalé grâce à son personnage original et à ses apparitions remarquées dans plusieurs émissions de divertissement. Très actif sur les réseaux sociaux, il était devenu une personnalité populaire de la scène urbaine ivoirienne.

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L'artiste était également connu pour sa fidélité à la mémoire de DJ Arafat, figure emblématique du coupé-décalé décédée en 2019. En août 2024, DJ Congélateur avait participé aux commémorations du cinquième anniversaire du décès du « Daïshikan », notamment sur les lieux de l'accident ayant coûté la vie à son idole. Ces dernières années, l'artiste avait traversé plusieurs périodes difficiles, notamment des problèmes personnels et de santé, évoqués dans certaines interviews et publications relayées par les médias ivoiriens. Malgré les épreuves, il continuait d'apparaître régulièrement dans les événements populaires et les émissions de divertissement.

La disparition de DJ Congélateur laisse un vide dans l'univers du coupé-décalé, un mouvement musical qui a marqué plusieurs générations en Côte d'Ivoire et en Afrique. Son personnage singulier, ses expressions devenues virales et son authenticité resteront gravés dans la mémoire de nombreux jeunes. En attendant l'annonce officielle du programme des obsèques, les hommages se poursuivent sur la toile. Famille, proches, artistes et fans continuent de saluer la mémoire d'un homme qui, malgré les turbulences de la vie, aura marqué à sa manière l'univers du divertissement ivoirien.