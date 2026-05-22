Sénégal: Dialogue social - Le HCDS presse pour des comités sectoriels

Le président du Haut Conseil du Dialogue Social (Hcds), Mamadou Lamine Dianté a partagé hier, jeudi 21 mai, le rapport annuel 2005 sur l'état du dialogue social en présence des acteurs. Dans les recommandations, il avance que chaque secteur doit pouvoir disposer d'un comité sectoriel de dialogue social.

Conformément aux articles 2 et 14 du décret n° 2014-1299 du 13 octobre 2014 régissant son fonctionnement, le Haut Conseil du Dialogue social (HCDS) doit légalement remettre au Président de la République, son bilan annuel. Remis le 27 avril 2026 ce document de référence, qui analyse l'état des lieux du 1er janvier au 31 décembre 2025, a été officiellement vulgarisé e hier, jeudi 21 mai, par le président de l'institution, Mamadou Lamine Dianté.

Ce dernier a largement mis en avant, le rôle crucial de cet outil pour la stabilité du pays. D'après le secrétaire exécutif de l'organe, Oumar Fall, le rapport final s'articule autour de quatre grands axes stratégiques. Ces volets ciblent spécifiquement la dynamisation des relations professionnelles de même que la valorisation active du dialogue social à travers tout le Sénégal, consolidant ainsi la cohésion nationale. « La première partie est consacrée à la contribution des mandants tripartites à l'approfondissement de la démocratie sociale et à la promotion du dialogue social tripartite », a-t-il évoqué.

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Dans cette première partie du rapport, sont abordées les aspects liés au renforcement de la démocratie interne par les acteurs du dialogue social tripartite à savoir centrales syndicales et confédérations d'employeurs les plus représentatives, au renforcement de la démocratie interne par les acteurs du dialogue social bipartite dans le secteur public dont l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé.

Les initiatives d'impulsion du dialogue social tripartite par le Gouvernement à travers la quatrième Conférence sociale, signature du Pacte national de Stabilité sociale pour une Croissance inclusive et durable, lancement du processus d'élaboration de la nouvelle Politique nationale de l'Emploi, validation technique de la nouvelle Convention nationale État - Employeurs, lancement des Concertations nationales sur la gestion des retraites au Sénégal, ont aussi fait l'objet de réflexion dans ce dit rapport.

Dans la deuxième partie du rapport 2005, il est plutôt questions des initiatives de promotion du dialogue social menées par l'Institution tripartite nationale de dialogue social, en matière d'organisation et de participation à des plateformes de dialogue avec les mandants tripartites, dans le domaine du renforcement de capacités des mandants tripartites en dialogue social et en négociation collective mais aussi de médiation et de facilitation entre les acteurs sociaux entre autres points développés.

La troisième partie porte sur les enjeux et défis liés à la promotion de la stabilité sociale, de la création d'emplois et de la résilience économique et sociale dont le droit et la pratique dans l'exercice du droit de grève dans le secteur public au Sénégal, l'urgence d'impulser la création massive d'emplois au Sénégal au regard des statistiques démographiques de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie et des taux de chômage estimés au niveau des différentes tranches d'âge; l'opportunité de tirer profit de la promotion de l'économie sociale et solidaire dans la perspective de mieux prendre en charge les attentes des femmes et des jeunes en matière de demande d'emploi.

La quatrième partie est consacrée aux leçons apprises durant la période de référence du présent rapport et à la synthèse des recommandations formulées par les mandants tripartites du HCDS.

« Il est de coutume, après avoir remis au Président de la République ledit rapport, de le partager avec l'ensemble des mandants tripartite pour qu'ils comprennent déjà la portée et qu'ils maîtrisent le contenu afin que tous ensemble nous puissions améliorer la pratique du dialogue social dans notre pays pour que chaque année, évidemment, nous puissions avoir un dialogue social amélioré et avoir la possibilité de réussir la paix et la stabilité sociale dans notre pays » a fait savoir M. Dianté. Revenant sur les recommandations de ce rapport, le président du Hcds avance que chaque secteur doit pouvoir disposer d'un comité sectoriel de dialogue social.

« Les grandes entreprises doivent pouvoir disposer d'un comité de dialogue social pour que les différents mécanismes puissent être effectifs dans les secteurs et dans les entreprises. C'est le seul moyen pour que nous puissions avoir une paix sociale et un travail qui pourra se faire et créer des richesses qui pourraient être partagées entre tous les acteurs ».