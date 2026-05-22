Sénégal: Dakar 2026 - Le COJOJ livre les jeux aux corps diplomatiques

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (COJOJ) a tenu hier une réunion d'informations avec les ambassadeurs et représentants diplomatiques en poste à Dakar, à 163 jours du lancement des compétitions prévues du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a estimé que l'événement revêt une portée diplomatique importante. Selon lui, le Sénégal s'apprête à devenir un lieu de convergence pour les nations, leurs cultures et leurs traditions. Il a indiqué que son département jouera un rôle central dans l'organisation, en coordination avec le COJOJ, afin de simplifier les formalités d'accueil des délégations officielles.

Cette mobilisation vise à accroître le rayonnement international du pays et à valoriser ses atouts humains, culturels et scientifiques. Pour le chef de la diplomatie sénégalaise, ces Jeux constitueront une réussite pour le Sénégal, l'Afrique, ainsi que pour la coopération et le dialogue entre les peuples. Il a appelé les diplomates à accompagner le processus par leur appui et leur expertise, afin de faire de Dakar 2026, une célébration marquante de la jeunesse, de l'excellence et de l'amitié entre les nations.

« Un rendez-vous de civilisations »

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Le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, a pour sa part décrit Dakar 2026 comme « davantage qu'une compétition sportive », mais comme « un rendez-vous de civilisations et un cadre d'échanges entre les cultures ». La présence en nombre du corps diplomatique, a-t-il relevé, confirme que l'événement dépasse le cadre national. Il a conclu en invitant à faire de cette édition, une fête de la jeunesse, de la paix et de l'universalité.

À son tour, le directeur exécutif des Opérations du COJOJ, Abdou Salam Diaw, a présenté l'avancement du chantier. Il a annoncé qu'un million de spectateurs est attendu sur l'ensemble des sites durant les 14 jours de compétitions. 1000 journalistes couvriront l'événement, suivi par 200 millions de téléspectateurs. Mieux, 19 des 26 disciplines figureront au programme des retransmissions en direct.

Une équipe de réfugiés participera une première fois dans l'histoire des JOJ. Les épreuves se tiendront à Dakar, Saly et Diamniadio. Le programme sportif comprendra 35 disciplines, dont 10 épreuves d'engagement destinées à faire découvrir de nouveaux sports aux jeunes.

La sécurité demeure la priorité numéro un, conformément aux directives du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Un dispositif d'évaluation des risques a été mis en place avec les services du ministère de l'Intérieur. Un Conseil national de coordination de la sécurité des JOJ a été créé sur le modèle des JO Paris 2024. Le déploiement opérationnel commencera ce mois-ci, avec un renforcement aux frontières prévu en septembre. Ce plan a été présenté et validé par le CIO lors du séminaire d'avril dernier.

Concernant l'accueil des personnalités, un service dédié accompagnera les chefs d'Etat, souverains et dignitaires, de leur arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne jusqu'à leur hébergement. Sur le volet communication, la campagne de billetterie sera lancée le 5 juin, avec 450.000 billets disponibles. La vente au grand public s'ouvrira le 1er juillet. Les plateformes numériques du COJOJ rassemblent 263.000 followers.

Le lancement du compte à rebours des 100 jours est fixé au 23 juin. La Flamme olympique est attendue à Dakar le 12 septembre, deux jours après son allumage à Athènes, en Grèce.

Le coordonnateur du COJOJ, Ibrahima Wade, a mis en avant la dimension de coopération internationale. Des partenariats ont déjà été noués avec le Gabon, la Chine, le Japon, le Koweït, les Emirats arabes unis, le Cap-Vert, la Guinée, le Rwanda, le Maroc, la Suisse, l'Egypte, l'Irlande, le Togo, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Au niveau multilatéral, la Banque mondiale, le PNUD, l'Union européenne, la CEDEAO et l'UNESCO apportent leur soutien. La rencontre s'est terminée par un échange d'observations et de propositions avec les représentants diplomatiques.