Sénégal: Finale de la coupe du pays senior de football - Le maire de Saly appelle à un soutien massif pour Diambars

Ousmane Gueye, le maire de la commune de Saly, a reçu une délégation de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) pour évoquer les préparatifs de la finale de la Coupe du Sénégal. L'occasion pour l'élu de rappeler l'engagement de sa ville en faveur du sport et d'inviter le public à venir encourager l'Institut Diambars après sa brillante qualification pour l'affiche du 24 mai prochain.

En prélude à la finale de la Coupe du Sénégal prévue le dimanche 24 mai 2026 au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar , le maire de Saly, Ousmane Gueye, a rencontré une délégation de la FSF conduite par Pape Sidy Lo, le vice-président de l'instance et président de la ligue regionale de football de Thiès. Des échanges constructifs ont été axés sur l'organisation de l'évènement sportif et plus largement sur le développement du sport dans la commune.

Ousmane Gueye a tenu à réaffirmer la place centrale du sport à Saly. « Chaque année, les écoles de football, les ASC et les associations sportives de la commune bénéficient de subventions conséquentes, de 500.000 à 14 millions de francs CFA afin de mener convenablement leurs activités », a-t-il souligné. Des aides qui témoignent de la volonté municipale de soutenir la pratique sportive à tous les niveaux.

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Le maire est également revenu sur les chantiers d'infrastructures en cours, notamment la construction d'un complexe sportif communal, présenté comme un investissement majeur pour la promotion du sport et l'épanouissement de la jeunesse.

« Tous derrière Diambars ! »

Enfin, l'édile de Saly a profité de cette tribune pour lancer un appel vibrant à la mobilisation : « J'invite l'ensemble des acteurs du sport, les jeunes et toute la population à venir soutenir massivement l'Institut Diambars lors de cette finale. »Rendez-vous est donc pris le 24 mai sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor pour ce qui s'annonce comme une grande fête du football sénégalais.