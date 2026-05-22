Sénégal: Développement territorial - Le projet Quantum Delta du Saloum prend forme

Le gouvernement sénégalais a lancé, les 21 et 22 mai 2026 à Dakar, un atelier stratégique de cadrage consacré à l'élaboration des plans directeurs du projet Quantum Delta du Saloum. Cette initiative ambitieuse vise à transformer durablement deux corridors stratégiques du pays : Popenguine-Ndayane à l'ouest et le Delta du Saloum au centre, avec un horizon de planification de vingt ans.

Le Sénégal s'attelle ainsi à définir une feuille de route structurante pour deux territoires à fort potentiel économique, touristique et environnemental. Réunissant durant deux jours l'ensemble des parties prenantes autorités administratives et locales, représentants de l'APIX-SA, de l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT), du Port autonome de Dakar, du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que des partenaires techniques et financiers l'atelier de Dakar marque le lancement officiel du projet Quantum Delta du Saloum, développé en partenariat avec le groupe Quantum Solutions.

Le programme cible deux pôles complémentaires. D'un côté, le Delta du Saloum, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses bolongs, ses îles, sa biodiversité exceptionnelle et son important potentiel écotouristique, que le représentant du ministre du Tourisme, Babacar Ba, a qualifié de « patrimoine d'une richesse inestimable ». De l'autre, Popenguine-Ndayane, espace balnéaire, écologique et spirituel dont l'attractivité est aujourd'hui renforcée par la construction du port de Ndayane, développé par le groupe mondial DP World.

À terme, ces deux territoires devraient former, avec Pointe-Sarène, un corridor touristique intégré, cohérent et différencié, capable de répondre aux standards internationaux tout en valorisant les spécificités locales.

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Planifier pour mieux investir

Pour le directeur général de l'APIX-SA, Bakary Séga Bathily, ce projet s'inscrit dans une vision portée par les plus hautes autorités de l'État : celle d'un Sénégal qui « transforme durablement ses territoires, valorise ses ressources locales et construit des pôles de développement capables de créer de la richesse, de l'emploi et des opportunités pour les populations ».

Les plans directeurs en cours d'élaboration pour Toubacouta et Popenguine-Ndayane devront ainsi structurer les investissements publics, privés et mixtes au cours des vingt prochaines années autour de quatre axes prioritaires : le renforcement de l'attractivité touristique, la structuration des investissements, l'amélioration des infrastructures et des services essentiels, ainsi que la préservation des équilibres environnementaux.

L'humain au coeur du projet

Au-delà des schémas d'aménagement, le projet affiche également une forte ambition sociale. Les réflexions engagées intégreront les enjeux liés à la santé, à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'accès à l'eau et à l'assainissement, à l'emploi des jeunes ainsi qu'à la valorisation des ressources locales dans les secteurs du tourisme, de la pêche et des services.

Comme l'a souligné Bakary Séga Bathily, « un territoire ne se développe pas uniquement grâce à ses infrastructures, mais aussi à travers la qualité de son capital humain et la capacité des institutions à travailler ensemble autour d'une vision commune ».

Une approche qui place les populations sénégalaises au coeur de cette transformation territoriale annoncée.