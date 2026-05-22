Afrique: Prix des denrées en baisse - 869 milliards de FCFA injectés au profit des ménages sénégalais

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop, est revenu également lors de cette séance sur les mesures prises par l'État pour alléger le coût de la vie des Sénégalais à travers la baisse des prix des denrées de première nécessité.

Face aux députés, le ministre a dressé le bilan des réductions appliquées depuis l'arrivée du nouveau régime en 2024. Selon lui, plusieurs produits essentiels ont connu des diminutions significatives, notamment le riz, l'huile alimentaire ainsi que le ciment, considéré comme un produit non alimentaire stratégique pour les ménages et le secteur du bâtiment.

« Depuis notre arrivée en 2024, nous avons eu des baisses de prix sur certains produits essentiels, dont le riz, l'huile et le ciment », a déclaré le ministre devant les parlementaires.

Dans le détail, Serigne Guèye Diop a indiqué qu'une première réduction des prix avait permis aux consommateurs d'économiser 158 milliards de FCFA entre avril et décembre 2024.

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Pour l'année 2025, le gouvernement a poursuivi cette politique de soutien au pouvoir d'achat avec une nouvelle baisse des prix, notamment sur le riz. Le ministre a rappelé que certains tarifs ont été revus à la baisse, générant un impact estimé à 342 milliards de FCFA.

En 2026, l'État a maintenu cette dynamique avec une nouvelle réduction évaluée également à 342 milliards de FCFA. Au total, sur les trois dernières années, les efforts cumulés du gouvernement représentent, selon le ministre, « 869 milliards de FCFA retournés dans le panier de la ménagère ».

Pour le membre du gouvernement, ces mesures ont contribué à soulager de nombreuses familles sénégalaises confrontées à la hausse du coût de la vie.

« Ces 869 milliards sont retournés dans les poches des ménages, ce qui a soulagé toutes les familles », a-t-il soutenu.

Le ministre du Commerce a également assuré que cette politique de baisse des prix allait se poursuivre chaque fois que les conditions du marché international le permettront, notamment pour le riz.

« Chaque fois qu'il y aura des opportunités de baisse sur le marché international du riz, nous allons continuer de le faire », a affirmé Serigne Guèye Diop, saluant au passage le soutien des députés à l'action gouvernementale.