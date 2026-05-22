L'Angola a clôturé jeudi sa première participation au salon international du tourisme d'affaires IMEX de Francfort, en Allemagne, démontrant ainsi son potentiel pour accueillir des événements mondiaux d'envergure et se positionner comme un véritable pôle d'attraction pour les réunions en Afrique.

Durant les trois jours de ce salon, le plus important au monde dédié au tourisme d'affaires, le pays a présenté sa stratégie pour le segment « MICE » (Réunions, Incentives, Conférences et Expositions) afin d'attirer des événements internationaux sur son territoire. L'événement a également marqué la présentation officielle de l'Angola en tant que membre de l'Association internationale des congrès et conventions (ICCA), une organisation spécialisée dans l'organisation d'événements, les stratégies de résilience et la gestion de crise pour le secteur du tourisme d'affaires.

Par ailleurs, le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, qui dirigeait la délégation angolaise, a salué la participation de son pays à cet événement de renommée mondiale, y voyant un atout, car elle favorise les échanges et les contacts avec les pays présents sur ce marché depuis plus longtemps. « Nous sommes très satisfaits de l'accueil réservé à l'Angola par le marché du tourisme événementiel, car, de manière générale, le secteur touristique post-pandémique est en quête de nouvelles destinations et l'Angola en fait partie », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le pays profite de la conjoncture actuelle favorable pour se positionner comme une destination de tourisme événementiel de premier plan sur le marché international, compte tenu de son avantage comparatif considérable par rapport aux autres pays africains, puisqu'il dispose déjà d'opérateurs événementiels de renommée mondiale.

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Selon le ministre, les entreprises angolaises organisent déjà des événements « qui n'ont rien à envier à ceux des autres pays », mais, jusqu'à présent, elles opéraient de manière indépendante. Cette situation devrait changer prochainement grâce à la création de la plateforme « Angola Convention Bureau », qui vise à faire du pays la plateforme de congrès de l'Afrique. D'après le ministre, cette plateforme permettra, à court terme, de créer un réseau d'opérateurs de tourisme événementiel, en fédérant les promoteurs eux-mêmes, afin que l'État puisse prendre en charge des tâches qu'ils effectuent déjà individuellement.

Le dirigeant a rappelé qu'en 2025, par exemple, l'Angola s'était précisément transformé en « lieu d'accueil privilégié de l'Afrique », mais il s'agissait d'événements financés par le budget général de l'État, un rôle qui devrait incomber au secteur privé. « Le marché du tourisme événementiel représente des milliards de dollars, il n'est donc pas nécessaire que l'État investisse à nouveau pour accueillir des événements en Angola. C'est pourquoi nous avons créé l'Angola Convention Bureau, afin d'attirer des événements qui se déroulent déjà dans différentes parties du monde », a-t-il expliqué.

Pour Márcio Daniel, le tourisme événementiel contribue également à dynamiser d'autres secteurs, tels que la santé, le pétrole, l'énergie et l'eau, entre autres, qui peuvent organiser des activités à grande échelle dans le pays et engendrer un effet multiplicateur sur l'économie nationale. Selon l'organisation, en 2025, l'événement a rassemblé plus de 13 000 participants, dont 4 466 acheteurs de 97 pays, ainsi que 2 900 entreprises exposantes et environ 67 000 réunions programmées.