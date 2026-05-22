Angola: Le gouvernement angolais approuve des mesures complémentaires pour stimuler la production de biens essentiels

Luanda — Le gouvernement angolais a approuvé, ce jeudi à Luanda, un ensemble de mesures complémentaires visant à stimuler la production de biens essentiels, en encourageant l'achat, la mise en rayon et la vente obligatoires de produits de consommation courante fabriqués localement.

Selon un communiqué de presse publié à l'issue de la première réunion ordinaire de la Commission économique du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, João Lourenço, ces mesures visent à garantir un approvisionnement national suffisant grâce aux opérateurs économiques et aux propriétaires d'établissements commerciaux de gros et de détail à travers le pays.

Le document souligne également que ces mesures ont pour objectif de favoriser la production nationale, de garantir la continuité de la production locale, de remplacer progressivement les importations et d'assurer une meilleure intégration entre les producteurs, les opérateurs commerciaux et les consommateurs nationaux.

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Toujours dans le cadre de l'intervention du pouvoir exécutif en matière de politiques de stimulation de la production nationale, la Commission économique du Conseil des ministres a examiné la proposition de modification du taux d'intérêt appliqué par la Banque de développement de l'Angola (BDA) au secteur agricole, tout en garantissant la viabilité financière de l'institution grâce à des taux d'intérêt financièrement viables pour les bénéficiaires de crédits agricoles.

Selon le document, le taux est d'environ 7,5 % par an pour les prêts destinés à l'investissement agricole et de 10 % pour les prêts destinés à l'acquisition de matières premières, d'intrants et de fonds de roulement.

Secteur bancaire

La Commission économique a également examiné le rapport sur l'origine et la destination des devises étrangères ainsi que sur les flux de devises au cours du premier trimestre 2026. Ce rapport indique que les exportations de biens ont progressé de 12,3 % par rapport au trimestre précédent, grâce à une hausse de 21,9 % des recettes d'exportation de pétrole brut.

Par ailleurs, les importations de biens ont diminué de 17,1 %, les importations de produits alimentaires enregistrant une contraction de 29,2 %. Les réserves internationales ont clôturé le premier trimestre à 15,9 milliards de dollars. La Commission économique a également examiné le bilan du Plan national de développement (PND) 2023-2027 pour le premier trimestre 2026. Ce rapport présente des données sur les actions menées, l'évaluation réalisée et les résultats obtenus au cours de la période. Le rapport indique que sur les 548 actions lancées, 194 priorités ont été mises en oeuvre, soit 67,61 % des 284 prévues, encadrées par 130 objectifs.