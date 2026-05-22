Angola: Amendement à la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent approuvé en général

Luanda — L'Assemblée nationale de l'Angola (Parlement) a approuvé ce jeudi, dans ses grandes lignes, le projet de loi modifiant la loi n° 5/20 du 27 janvier relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Ce projet de loi, proposé par l'Exécutif anglais, a recueilli 162 voix pour, aucune contre et aucune abstention. Il sera désormais examiné et voté sur ses dispositions spécifiques. Cette proposition vise à apporter des modifications concrètes à la législation en vigueur, afin de renforcer la conformité et l'efficacité du Système national de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux normes internationales de référence en la matière.

Toujours en séance plénière, les députés ont approuvé à l'unanimité, lors du vote final, le projet de loi relatif au régime juridique du bénéficiaire effectif, initiative législative du Président de la République, en sa qualité de chef du pouvoir exécutif.

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Ce texte législatif vise à introduire dans le système juridique angolais des mécanismes permettant de remédier aux lacunes relevées dans le rapport d'évaluation mutuelle du Système national de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette proposition répond également aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), notamment en ce qui concerne la conformité technique et la transparence de la propriété effective des personnes morales.