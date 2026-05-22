Angola: Luísa Damião souligne les progrès en matière d'inclusion

Luanda — La députée angolaise Luísa Damião a souligné, ce jeudi à Johannesburg, les progrès accomplis en matière d'inclusion, de justice sociale et de renforcement institutionnel en Afrique australe.

S'exprimant lors de la clôture de la session conjointe des commissions permanentes du Forum parlementaire de la SADC, la députée a mis en avant l'autonomisation des femmes dans la prise de décision et la définition des politiques publiques. Selon elle, les participants ont abordé les questions relatives aux quotas de représentation, au financement politique et aux violences faites aux femmes en politique, reconnaissant la nécessité de renforcer les mécanismes d'inclusion et de participation effective.

Au cours de cette session, les parlementaires ont également analysé des questions liées à la gouvernance inclusive pour les personnes handicapées, à la participation des jeunes aux processus parlementaires régionaux, ainsi qu'aux alliances entre la société civile et les parlements.

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Luísa Damião, qui est aussi présidente du Comité permanent de la SADC sur le Développement humain et social, a également souligné la validation de la Loi modèle de la SADC sur la surveillance des prisons, un instrument visant à renforcer le contrôle parlementaire des conditions de détention et à promouvoir le respect des droits de l'homme. La parlementaire angolaise a également jugé pertinent le progrès de la Politique de la SADC sur le harcèlement sexuel, le qualifiant d'étape importante vers la promotion de la dignité humaine, de l'intégrité institutionnelle et de la responsabilité démocratique.

À cette occasion, trois priorités stratégiques ont été définies : le maintien du contrôle des prisons à l'agenda national, la création d'environnements parlementaires sûrs et inclusifs, et le renforcement du rôle de contrôle des commissions parlementaires. L'intervenante a également plaidé pour le renforcement de la diplomatie parlementaire, soulignant son rôle croissant dans l'intégration régionale et l'élaboration d'instruments législatifs communs.

Elle a déclaré que l'Angola participe au forum régional en tant que partenaire actif de l'intégration de l'Afrique australe, conformément à la vision du Président de la République, João Lourenço, et de l'Assemblée nationale, dirigée par Adão Francisco Correia de Almeida. La session s'est conclue par un appel aux parlements nationaux afin qu'ils traduisent les recommandations et instruments approuvés en actions concrètes visant à bâtir une région « plus juste, plus sûre et plus humaine ».