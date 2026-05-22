Angola: Le pays et Cuba examinent leur coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et Cuba ont examiné ce jeudi à Luanda l'état actuel de leur coopération bilatérale et les questions régionales d'intérêt commun.

Cette rencontre a eu lieu lors d'une audience accordée par le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, à l'ambassadeur de Cuba accrédité en Angola, Óscar León Gonzalez. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont analysé des sujets relatifs aux relations bilatérales, en particulier les secteurs de la santé, de l'éducation, de la défense, des transports et des travaux publics.

À cette occasion, Téte António a également présenté le potentiel économique de l'Angola, en évoquant les opportunités offertes par les programmes structurants prévus dans le Plan national de développement (PND), notamment en ce qui concerne les minéraux critiques. Le diplomate cubain a, quant à lui, fait état de la situation sociale actuelle à Cuba, marquée par diverses contraintes, et a également exprimé l'intérêt de son pays pour la revitalisation de la Commission intergouvernementale Angola-Cuba.

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Un autre point abordé concernait la tenue du premier Festival des diplômés africains à Cuba, une initiative visant à rassembler les anciens étudiants africains formés dans ce pays caribéen, afin de célébrer les liens académiques, culturels et humains tissés au fil de décennies de coopération. À l'issue de la rencontre, Téte António a réaffirmé la solidarité du gouvernement angolais avec le peuple et le gouvernement cubains, et a réitéré l'engagement de l'Angola à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.