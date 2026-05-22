Angola: La police interpelle 47 Congolais pour tentative de franchissement illégal de la frontière

Uíge — Quarante-sept citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) ont été arrêtés ces sept derniers jours par la police des gardes-frontières pour tentative de violation des frontières et contrebande de carburant.

Ces informations ont été communiquées jeudi à Uíge par le porte-parole du Commandement provincial de la Police nationale d'Uíge, le commissaire principal Freitas Zama, lors d'un point de situation sur les opérations menées dans la région au cours des sept derniers jours.

Le commissaire a précisé que ces arrestations faisaient suite à 28 cas de franchissement illégal de la frontière, soit six de moins que lors de la période précédente. Il a ajouté que ces personnes avaient été interpellées aux postes frontières de Sabango, Kimbata (Maquela do Zombo), Sacandica, Cuango Mukembi Longo et Camuanga (Quimbele), Kimbuange et Kindaca (Massau). L'agent a déclaré qu'ils avaient été arrêtés pour immigration clandestine, tentative de départ illégal et contrebande de carburant.