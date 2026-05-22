Angola: Le pays présente sa position aux autorités congolaises sur le dialogue inclusif

Luanda — Le gouvernement angolais a présenté mercredi à Kinshasa sa position aux autorités de la République démocratique du Congo (RDC) concernant le processus préparatoire du Dialogue inclusif intercongolais, dans le cadre des initiatives visant à un règlement pacifique du conflit dans ce pays.

Selon une note du ministère des Affaires étrangères de l'Angola, la position angolaise a été transmise par un envoyé spécial reçu par le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo.

Le document précise que ce processus découle du mandat conféré à l'Angola lors de la visite officielle effectuée à Luanda le 9 février dernier. Cette visite avait réuni le président angolais, João Lourenço, le chef d'État congolais, le président du Togo et médiateur de l'Union africaine, Faure Gnassingbé, ainsi qu'Olusegun Obasanjo, représentant les cinq anciens chefs d'État désignés par l'Union africaine comme facilitateurs du processus de paix en RDC.

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Lors de cette réunion, l'Angola a été chargé d'entamer des consultations avec toutes les parties congolaises intéressées, en vue de créer les conditions d'un dialogue intercongolais inclusif. Les consultations ont permis de compiler les avis et propositions des différentes parties congolaises en une feuille de route et les termes de référence respectifs du dialogue, officiellement soumis au président Félix Tshisekedi à Kinshasa le 7 mars.

Selon la note, le travail accompli par l'Angola a respecté les décisions contenues dans l'Accord de Washington du 4 décembre 2025, les Engagements de Doha et les Résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations unies. Le gouvernement angolais a également réaffirmé sa volonté de maintenir des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo. ART/LUZ