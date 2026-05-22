Angola: La liste des joueurs sélectionnés pour les matchs 'date FIFA' sera divulguée vendredi

21 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La liste des joueurs sélectionnés par le nouveau sélectionneur des « Palancas Negras » pour les prochains matchs de "date FIFA" sera annoncée ce vendredi, soit une quinzaine de jours avant les débuts d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale de l'Angola.

Engagé en avril dernier, le sélectionneur sénégalais dévoilera sa première liste virtuellement via Zoom à 11h00, avec une retransmission en direct sur les pages officielles de la Fédération angolaise de football (FAF), selon l'instance dirigeante du football.

Les joueurs seront sélectionnés pour les deux matchs de l'équipe nationale angolaise en juin, contre le Botswana (le 5) et la République centrafricaine (RCA) (le 9), dans le cadre du deuxième tour des matchs date FIFA de 2026. Cette annonce intervient quatre jours après que l'Angola a connu ses adversaires pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, co-organisée par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Les qualifications pour le prochain Championnat d'Afrique débutent le 21 septembre de cette année, et l'Angola se trouve dans le groupe B, avec l'Égypte, le Malawi et le Soudan du Sud. VC/LUZ

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