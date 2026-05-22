Sénégal: BAL 2026 - L'ASC Ville de Dakar à la poursuite de son rêve

L'heure de vérité a sonné pour l'ASC Ville de Dakar. Le club sénégalais débute ce vendredi 22 mai les playoffs de la Basketball Africa League (BAL) à Kigali, au Rwanda, avec l'ambition de poursuivre son rêve continental. Pour sa deuxième participation à la compétition, la formation dakaroise franchit déjà un cap historique en atteignant pour la première fois les Finals 8.

Champion du Sénégal en 2024 puis en 2025, l'ASCVD confirme sa montée en puissance sur la scène africaine. Dirigée par Libasse Faye, l'équipe a validé son billet pour les playoffs après une phase de groupes accrochée dans la Conférence Sahara, conclue notamment par une victoire décisive contre les Maktown Flyers du Nigeria (79-62). Le Final 8 débute ce 22 mai et se déroulera jusqu'au 31, date de la finale.

Huit équipes sont engagées : Le classement final à l'issue des deux phases de groupes s'établit comme suit : Petro de Luanda (Angola), Al Ahly (Égypte), RSSB Tigers (Rwanda), Club Africain (Tunisie), Al Ahly Benghazi (Libye), FUS Rabat (Maroc), ASC Ville de Dakar (Sénégal), Dar City (Tanzanie).

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Le défi s'annonce immense. Le club dakarois affrontera d'entrée le géant égyptien Al Ahly, champion BAL 2023 et l'un des favoris au sacre final. Les Sénégalais connaissent déjà la solidité des Égyptiens, qu'ils ont affrontés durant la phase de groupes.

Pour espérer créer l'exploit, l'ASC Ville de Dakar devra s'appuyer sur son collectif, son intensité défensive et les performances de cadres comme Samba Daly Fall ou encore Makhtar Gueye. Lors de la qualification pour les playoffs, Samba Fall avait d'ailleurs terminé meilleur marqueur face aux Nigérians avec 20 points.

Les chances du club sénégalais existent, même si l'expérience des grandes affiches penche clairement du côté d'Al Ahly. L'ASCVD pourra toutefois miser sur l'élan de sa première qualification historique et sur l'absence de pression face à un adversaire habitué des sommets africains.

L'objectif est de faire aussi bien voire mieux que l'S Douanes, finaliste en 2023.

Le programme du Final 8 de la BAL

QUARTS DE FINALE ALLER

Vendredi 22 mai

14h00 : Al Ahly (Égypte) vs ASC Ville de Dakar (Sénégal)

17h00 : FUS Rabat (Maroc) vs RSSB Tigers (Rwanda)

Samedi 23 mai

13h00 : Club Africain (Tunisie) vs Al Ahly Benghazi (Libye)

16h00 : Petro de Luanda (Angola) vs Dar City (Tanzanie)

QUARTS DE FINALE RETOUR

Dimanche 24 mai

13h00 : Al Ahly - ASC Ville de Dakar

16h00 : RSSB Tigers - FUS Rabat

25 mai

14h00 : Al Ahly Benghazi vs Club Africain (Tunisie)

17h00 : Dar City vs Petro de Luanda (Angola)

DEMI-FINALES

28 mai

Demi-finale 1 : Vainqueur QF1 vs Vainqueur QF4

Demi-finale 2 : Vainqueur QF2 vs Vainqueur QF3

FINALE

31 mai : BK Arena, Kigali