Sénégal: Cybermenaces - Cheikh Diba rassure sur la résilience des systèmes et annonce le paiement imminent des salaires

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, s'est voulu rassurant ce vendredi face aux députés lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement, abordant à la fois la question de la cybersécurité des systèmes publics et celle du paiement des salaires.

Réagissant aux préoccupations liées aux récentes perturbations numériques touchant certains services de l'État, notamment le Trésor, le ministre a indiqué que les administrations font face à une pression constante.

« Il y a des centaines d'attaques [informatiques] auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Nous essayons, avec les équipes, de contenir tout cela. Nous avons mis en place des dispositifs de réplique », a-t-il déclaré.

Cheikh Diba a insisté sur la mobilisation continue des services techniques pour assurer la protection et la stabilité des infrastructures numériques de l'État.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous nous préparons quotidiennement à faire face à ces attaques-là », a-t-il ajouté, soulignant une stratégie de vigilance permanente.

Reconnaissant l'existence de fragilités potentielles, le ministre a toutefois relativisé leur portée dans un contexte de transformation numérique accélérée de l'administration. « Par moments, il est peut-être nécessaire de comprendre qu'il va y avoir des zones de vulnérabilité, mais l'important, c'est de se relever et d'assurer la continuité du service public », a-t-il expliqué.

Sur le plan social, Cheikh Diba a tenu à rassurer les agents de l'État concernant les engagements financiers de l'État.

« Les salaires vont être payés d'ici la fin du week-end et toutes les autres charges sont naturellement en train d'être prises en compte », a-t-il affirmé, levant ainsi toute inquiétude sur d'éventuels retards de paiement.